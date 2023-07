La demanda de alimentos en el futuro

A propósito de lo que siempre ha sucedido en México de que se requiere bastante producción agrícola, con mucho apego a la productividad y cuando llegan las cosechas no está clara su venta.

Y es un tema del cual todavía no existe un plan debidamente afinado, para que todo lo que se produce tenga prioridad en el mercado, porque si algo debe de ser preocupación es la autosuficiencia alimentaria.

Que conforme avanzan los tiempos cada vez más países en el mundo ven la necesidad alimentaria de sus naciones como un tema de seguridad nacional porque la demanda crece al crecer su población.

Y necesariamente tiene que establecer planes de producción para el presente y para el futuro, ya sea impulsando sus cultivos o tener los recursos necesarios para comprar en el exterior.

Porque ya no será conforme avancen los tiempos cuál será el precio de los productos agrícolas, sino la posibilidad de que exista disponibilidad para alimentara toda la población.

Y esto porque con el avance del cambio climático, las condiciones en muchas regiones no serán la más viables para la producción de alimentos, por la falta de agua, principalmente.

Porque ese líquido es el insumo más importante en la producción alimentaria en el país y que conforme avanzan los tiempos las condiciones climáticas hacen que no esté totalmente disponible.

Porque hoy es tiempo de planificarla producción alimentaria, considerando lo que será su demanda en el futuro, porque si se ve a nivel global en 40 años satisfacerla no será fácil.

En México se tendría que realizar una política pública semejante a la que se estableció en la década de los ochentas conocida como Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que al final no se concretó.

Esas acciones tendrían que ir más allá de buscar aumentar la producción, expandiendo la extensión de tierras al cultivo e intensificar toda su agricultura, como posibles alternativas.

Pero sin perder de vista la atención a la degradación de las tierras, al aumentar la producción de los cultivos porque se aumentará para que sea una respuesta a la demanda.

Y otras podrían ser el cambio de dietas y la eliminación del desperdicio de los alimentos, que hoy es un esquema muy utilizado en los diferentes países, pero con pocas intenciones de eliminación.

La propuesta de la Agenda 2030 de la ONU, que pretende reducir el hambre en el planeta, plantea que se invierta más en las zonas rurales y urbanas y en protección social para las personas en pobreza.

Pero cuál sería lo más viable para poder tener seguridad alimentaria en México, reducir la importación de alimentos e impulsar a la producción nacional de forma precisa.

Y a la misma vez abrir el uso de biocidas benéficos para el medioambiente y de la misma forma ampliarla estructura de producción y comercialización de productos alimentarios en el área rural.

Que necesariamente habría que ampliar el financiamiento a la producción y reforzar de manera puntual las cadenas de suministros, para que se logre hacer frente a los precios alimentarios.

Porque hoy en día está más sobre la mesa el problema de la comercialización y sus precios, pero será más difícil cuando la demanda supere a la oferta.

Es cierto que existe un Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá que tiene en su contenido la compra de sus productos agrícolas, pero también el campo mexicano debe de crecer ahora.

