La competencia entre ciudades

La mayoría de las veces se basan en formas de ser y de pensar, como suceden este tipo de comentario que muchas de las veces son risibles y que todos los que los escuchan los toman así, porque es una forma de ser de los ciudadanos de esas localidades, que también se manifiesta cuando existen competencias deportivas, culturales y educativas, donde cada ciudad apoya de manera decidida a sus representantes y todo por el camino de la convivencia y de la buena vecindad, entendiendo que ganará el mejor. Porque según se ve, no existe un propósito que vaya más allá que el del comentario gracioso y así sigue la cotidianidad de esas ciudades, donde su avance se manifiesta en cómo logran sus ciudadanos, que cada vez sean mejores lugares para vivir.

Y así la vida de cada lugar, donde siempre se busca que cada día sea mejor para cada familia que habita en esas ciudades, siempre con el espíritu de que todo mejorará en su ámbito.

Pero cuando la vecindad se convierte en competencia por algo no entendido o no consensado por todos sus habitantes, es cuando ya la relación no se ve tan favorable como en tiempos anteriores, aunque se quiera decir otra cosa, porque ya la competencia que antes era de convivencia se convierte en competencia de beneficios, de inversión pública o privada, que ya pasa a ser de preferencias por cuestiones que salen del alcance de la mayoría de sus habitantes.

Y eso muchas veces es notorio al observar que el desarrollo de una de las ciudades está concentrando la mayor cantidad de beneficios económicos y de inversión, cuando la otra está teniendo problemas en alcanzar sus satisfactores.

Cuando la que se está quedando en rezago presenta mayores posibilidades de desarrollo que la otra, porque tiene mejores recursos naturales, humanos y materiales, que en la otra no están siempre al alcance.

Y eso sucede cuando en la vida de las ciudades ha permeado de manera fundamental la política por encima de la economía y sus potencialidades, permitiendo con ello que el futuro se vuelva nebuloso, sin tiempos de mejora, otorgando una respuesta a este estancamiento a todo lo que se le pudiera venir a la mente a un ciudadano común, dejando que lo que pasa en esa ciudad corra como una leyenda urbana sin sustento real del por qué está así.

Obviamente que lo que sucede en estas ciudades no es bueno para ninguna de las dos, porque llegará el tiempo en que se demanden necesidades que una tendrá y la otra no, acordándose que siempre hay que pensar en el futuro, y que los planteamientos de los gobiernos estatales y municipales vayan siempre dirigidos al fortalecimiento del desarrollo de cada región para darle solidez al Estado en todas sus actividades.

Porque la única forma de hacerlo es trabajando en unión, donde el desarrollo que se planee sea aplicado de forma igualitaria, en base a sus capacidades y características, permitiendo así su avance.

Pero también muchas veces, no nada mas es asunto de gobiernos, sino también de las sociedades locales que no se incorporan a participar en el desarrollo de su ciudad para cada vez hacerla más próspera.

DEL ESCRITORIO

Pleno reconocimiento por parte del Secretario de Hacienda de México al manifestar que para poder enfrentar los efectos de la pandemia, como lo es la inflación, es necesario incrementar la inversión en infraestructura, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y disminuir las disparidades regionales, aumentar la inversión digital y el análisis de las alternativas de financiamiento para el desarrollo de proyectos; por ahí es el camino....Es comunicación a medias la que reciben los mercados financieros al conocer lo que sucede en Rusia y Ucrania, pudiendo explicar realmente el fondo de lo que pasa ahí, empezando por el gasoducto para que se entienda mejor....Qué bueno que se reanudó la exportación de aguacates mexicanos a Estados Unidos, que se había cerrado ese mercado momentáneamente, producto de una llamada a un supervisor de la producción de ese país, pero ya al parecer se logró superar y sigue el flujo de este producto al vecino país.