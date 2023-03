La certificación: una necesidad que crece

Hoy que se comenta bastante sobre la llegada de empresas extranjeras hacia México, uno de los requerimientos inmediatos por parte de los inversionistas, es la mano de obra tecnificada y certificada. Y aunque en muchos casos se indica que existe a raudales ese tipo de mano de obra para la mayoría de las actividades, la realidad es que todavía falta tiempo para que ese objetivo se cumpla. Porque aunque se manifieste de buena intención este pedimento empresarial, no se logra completar de forma plena lo que demanda una actividad productiva. Y puede ser una situación hasta cierto punto normal, porque de lo que hoy se conoce en las diferentes disciplinas profesionales no en todas existe la experiencia técnica y certificación. Aunque, desde hace algunos años se empezó a manifestar una tendencia creciente hacia la certificación en normas y estándares para procesos empresariales productos y personas. Y fue teniendo mayor importancia la certificación, cuando se empezó a mostrar como elemento importante en el crecimiento económico, la actividad laboral y en el intercambio comercial. Con ello se logró impulsar la emisión de constancias, certificados o dictámenes que avalan el cumplimiento de normas para el diseño de regulaciones, especificaciones o estándares. Esas son la base para la realización de comparaciones, pruebas o validaciones para llegar a determinar las bondades de estos procesos en beneficio de la economía del país. La certificación de cumplimiento con normas o estándares, es considerado un proceso transparente que permite demostrar que un profesionista es el más viable para desarrollar una competencia, lo que le permite mayores oportunidades laborales y mejores ingresos y a sus empleadores, mayor confianza en sus procesos de contratación por sus capacidades y cualidades. Y para que exista reconocimiento a un certificado, dictamen o constancia, es necesario que éste sea emitido por un organismo para que le brinde el valor agregado que busca el profesionista. Hoy en día, esta validación en México la otorga el organismo denominado Conocer, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y un ejemplo muy común, es cuando se busca la certificación de una segunda lengua, que viene a ser la del idioma inglés, que es la más utilizada como primera o segunda lengua. Le permitirá al profesionista abrir un horizonte muy amplio, en el alcance de oportunidades en todos donde se requiera la necesidad de un profesional bilingüe debidamente certificado El tiempo que hoy vive el país hace más relevante la necesidad de la certificación de competencias, en los diferentes estándares que está demandando el mercado laboral. Porque ya no es suficiente el contar solamente con un título de educación media superior o superior, sino que la demanda de las empresas productoras de bienes y servicios, van más allá de esas capacidades. Hoy establecen como necesidad que exista una habilidad determinada debidamente certificada que les permita lograr una total confiablidad en sus procesos productivos. Este es el mundo de hoy y como avanza indica que ese será el futuro y la mejor forma de enfrentarse a él, será el contar con las habilidades necesarias debidamente certificadas. DEL ESCRITORIO