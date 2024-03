La banca de Yankees jugó ante Diablos Rojos del México

Pasó el alboroto de la presentación de los Yanquis de Nueva York, en la miniserie de dos partidos contra los Diablos Rojos del México que, como se sabe, los Escarlatas salieron victoriosos en ambos cotejos. Sin embargo, hay que hacer notar que la organización de los neoyorquinos envió a casi toda la banca e incluso a varios de ellos los despacharán a seguirse fogueando a sus sucursales. De ninguna manera se le restan méritos a los Diablos, por haber barrido al equipo más famoso de las Grandes Ligas, como son los Yanquis de Nueva York... Quizá, si el equipo hubiese venido con sus estelares, el resultado hubiese sido lo contrario. Pero, en fin, los jugadores del México cumplieron brindándole emociones a sus seguidores, ganando los dos encuentros. Y es que, en juegos de exhibición, ningún equipo de Grandes Ligas va a exponer a una lesión a sus estrellas y en esta ocasión, con todo y lo ocurrido, la que salió ganando fue la organización de los Diablos, en lo deportivo y en lo económico, pues vendieron toda clase de utensilios, ya que lograron también que en los dos duelos accedieran al Estadio Alfredo Harp Helú, un total de 41 mil 359 fanáticos... Esa fue la gran incógnita, que nunca dieron a conocer la famosa lista de jugadores que vendrían a disputar los juegos ya multicitados. Lo bueno es que ESPN desplegó una gran cobertura, con extraordinarios cronistas, como Jorge Eduardo Sánchez, Ismael Valdés y Guillermo Celis... Así las cosas, la temporada de las Grandes Ligas abrirán fuego mañana jueves 28 de marzo, jugando los Yanquis contra los Astros de Houston en casa de estos últimos, así como el resto de las series en ambos circuitos del mejor beisbol del mundo. La Liga Mexicana de Beisbol, por su parte, lo hará el 11 de abril, con solamente un encuentro: los campeones, Pericos de Puebla, recibirán a los Diablos Rojos del México y al día siguiente entrarán en acción el resto de los 18 equipos...

El beisbol veraniego ha cambiado mucho en las últimas temporadas, pues los equipos se han reforzado muy bien y, por lo tanto, hay más equilibrio. Por supuesto, los de mayor poder económico son los que tienen más oportunidad de conquistar el título, como lo serán este año los Diablos Rojos del México, con contrataciones bomba, como son el dominicano Robinson Canó y el lanzador ligamayorista Trevor Bauer, así como otros peloteros de primer nivel... La verdad, los Escarlatas son un trabuco, con excelentes lanzadores y temible ofensiva, así como también serían aspirantes al título, los Toros de Tijuana, Acereros de Monclova, Pericos de Puebla, El Águila de Veracruz y posiblemente los Saraperos de Saltillo que dirigirá Alfredo "Fello" Amézaga, entre otros... El año pasado no se esperaba que los Pericos y los Algodoneros del Unión Laguna llegasen a la Serie del Rey. Pero como el beisbol es una cajita de sorpresas, la escuadra hoy campeona, había sido eliminada por los jarochos, ganándoles cuatro juegos consecutivos... El caso es que Pericos, ya había ganado tres juegos y siguió en las semifinales como "mejor" ganador; luego, conquistó la serie de campeonato de la Zona Sur y posteriormente se enfrentó en la Gran Final al Unión Laguna, a quien derrotó dramáticamente en el último juego para coronarse campeones y de paso, el primer título para el cajemense Sergio Omar Gastélum, quien, dicho sea de paso, va por el bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol... Ahora tenemos a dos elementos locales, como el "Fello" y Sergio Omar, al comando de equipos en la Liga Mexicana de Beisbol, cuyo circuito está por cumplir un siglo de existencia, pues la temporada que está por empezar, será la numero 99 y el año entrante, Dios mediante, vendrán los grandes festejos de la Liga veraniega, la cual se fundó en 1925, mientras que la desaparecida Liga de la Costa del Pacífico, arrancó (hoy Liga Mexicana del Pacífico) en 1945. A propósito, en ambas inauguraciones de estos dos viejos circuitos, estuvo el inolvidable Don Alejandro Aguilar Reyes, el famoso "Fray Nano", periodista deportivo y fundador también del periódico "La Afición". Inauguró en 1925 la LMB en la capital de la República y posteriormente, en la primera temporada de la Costa del Pacifico, lanzó la primera bola en 1945, previo al juego celebrado entre Guaymas-Culiacán, en el Estadio Universitario, el 27 de octubre del citado año, en la capital sinaloense. El juego inicial de la campaña lo ganaron los Ostioneros 2-0 con gran pitcheo de Julio Alfonso. El señor Aguilar Reyes, una gloria del beisbol, fue, además, en ese primer torneo, Alto Comisionado del circuito costeño... I´ll see you later!