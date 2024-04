Juego de Estrellas del Cibacopa causa gran expectación

Todo está listo para que mañana sábado se lleve a cabo en la Arena Itson, el esperado Juego de Estrellas de la temporada 2024, ante una gran expectación, pues la directiva tiene todo preparado para que los aficionados no se pierdan un evento de primer nivel, ya que están participando equipos de Jalisco y la Ciudad de México, los cuales figuran entre los favoritos para llevarse el máximo galardón... Varios jugadores de ese par de equipos estarán representando a esas dos quintetas, por lo que se impone hacer acto de presencia. Y así como estarán convocados jugadores de los conjuntos ya mencionados, estarán convocados elementos de los Halcones de Obregón, Hermosillo, Los Mochis, Guasave, etc... Además, es tan importante esta competencia anual, que será transmitida en vivo por televisión a todo el país, por lo que los jugadores saltarán a la duela a mostrar su talento y su juego individual sabedores de que los estarán observando buscadores que trabajan para distintas organizaciones en el extranjero, lo cual es muy importante para que el jugador demuestre su gran calidad en esta oportunidad que se ha ganado a base de entrega y esfuerzo que realizan en cada partido durante el torneo regular... Hacemos la aclaración que, en el partido de estrellas del sábado, fueron convocados los mejores jugadores de cada uno de los equipos en que participan... Todos ellos se ganaron a pulso su llamado y la actuación quedará plasmada para merecer también el trofeo de Jugador Más Valioso y, claro, los colegas que vengan a cubrir el magno evento ya darán su punto de vista en el medio que laboran, de todo lo que observen durante el encuentro. Ojalá y resulte sensacional y los organizadores queden satisfechos que valió la pena realizar una competencia de esta envergadura en Ciudad Obregón, porque, conste, estará de por medio nada menos que Cajeme... No es fácil organizar un juego de esta magnitud, y más siendo profesional, pues es una gran responsabilidad de quienes están al frente. Lo que se invierte no es poca cosa. Por eso insistimos en que la afición no se debe perder esta enorme fiesta, pues el basquetbol es uno de los deportes que más gustan a los aficionados locales y del Valle del Yaqui. Así que todo mundo este sábado a la preciosa Arena Itson, de nuestra máxima casa de estudios. Esperamos ver repleto a dicho inmueble. Y no es para menos, pues ser sede de un Juego de Estrellas, es para divertirse en grande. Por ahí estaremos, Dios mediante... En la segunda vuelta del Cibacopa, los que están liderando son Tijuana y Mazatlán con 5-1. Desde luego, el resto de los equipos (8) tendrá que hacer ajustes en los días de receso para ir en busca de los playoffs. Todavía hay tiempo necesario para recuperarse en el standing... En otro orden de ideas, los Diablos Rojos del México empataron su propio récord, iniciando temporada con 6 ganados y cero perdidos, al sacar la escoba ante los Tigres de Quintana Roo. El miércoles descansaron y hoy reanudan actividad frente a los Bravos de León, en casa de estos últimos. Si ganan los escarlatas impondrán nueva marca abriendo campaña con 7-0. Por el contrario, si los Bravos les cortan la racha, se quedarán con 6-0. Esto, en la Zona Sur, en donde Yucatán tiene marca de 4-1 y Guerreros de Oaxaca y Campeche, igualados en el tercer puesto con 3-2 per cápita... Los Sultanes de Monterrey y los Dos Laredos tienen 4-1, empatados en la cima de la Zona Norte, mientras que en las Ligas Mayores los Yanquis amanecieron este jueves con más victorias con récord de 13-6 en la División Este, a solo medio juego de distancia de los Orioles de Baltimore, quienes tienen 12-6 y Blue Jays con 10-9... En la Liga Nacional, los Dodgers se están tambaleando en la Divsión Oeste. Después de un comienzo positivo, hasta el miércoles, los angelinos de los últimos siete partidos, habían perdido cinco, lo que los hizo perder la gran ventaja que habían logrado, pues ahora los Padres de San Diego están a nada de darles alcance en la División Oeste, pues mientras el equipo angelino amaneció el miércoles con récord de 12-9, los Frayles le siguen con 11-10 a un juego, los Diamantes de Arizona están colocados a dos juegos, con marca de 9-10... Así las cosas, Agustín Murillo, quien anda arañando con los 41 años, reapareció en la Liga Mexicana de Beisbol con los Conspiradores de Querétaro. Con el guante sigue fildeando como acostumhra y con el madero atizó par de imparables en la primera victoria de su equipo... En la anterior campaña invernal con los campeones Naranjeros de Hermosillo, fue vital para el equipo, pues fildeando y a la ofensiva fue clave en la conquista del banderín 17 de los Naranjeros... I´ll see you later!