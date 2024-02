Este fin de semana tendremos el esperado Juego de Estrellas de la NBA, en donde actúan los mejores basquetbolistas del mundo. El escenario del magno evento se celebrará en el Estadio Gainbridge Fieldhouse, con capacidad para 18,000 espectadores y es utilizado también para conciertos musicales. La sede es de los Indiana Pacers y fue inaugurado el 6 de noviembre de 1999... La competencia se iniciará el viernes 16 y concluirá el domingo 18 de febrero... Por supuesto, estaremos viendo a lo máximo de la NBA, así como la oportunidad de observar en la televisión a leyendas de este gustado deporte como el enorme Michael Jordan, en 1988; Allen Iverson 2001; Isiah Thomas, en 1986 y recordar nada menos que a KOBE BRYANT, quien en 2011, empató el récord de más JMV, con 4, a Bob Pettit... Todas estas luminarias que mencionamos, tuvieron en dichos años, partidos memorables que están incluidos en sus marcas personales y que tanto disfrutaron los aficionados que estuvieron presentes en esos encuentros inolvidables. Así que viernes, sábado y domingo, hay que estar pegados a la TV para ver en acción a los actuales astros del baloncesto y ya veremos quién sale victorioso si la Conferencia Este, o la Oeste, en donde estarán actuando LeBron James y demás superestrellas de este deporte que tanto nos apasiona... Por otra parte, tenemos en puerta otras competencias tenísticas que se realizarán en nuestro país. En primer lugar, el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, el cual se realizará del 26 de febreros al 2 de marzo, con la presencia de 11 tenistas que están ubicados actualmente entre los más destacados del mundo, cuya lista encabeza Novak Djokovic, mismo que no estará presente en el torneo de Acapulco, pero sí el número 2, el español Carlos Alcaraz, el jovencito de 20 años que ha brindado soberbias actuaciones y que, posiblemente, es de los grandes favoritos para conquistar el título... También estará presente Alex De Miñaur, quien hace unas semanas le ganó la final en Río al número dos del mundo el español Alcaraz, quien tratará por todos los medios de desquitarse de ese doloroso fracaso que le propinó Miñaur... Pese a la devastación que provocó el Huracán "Otis" al escenario en donde se celebrará el Abierto de Tenis, en Acapulco, es de aplaudirse, lo rápido que dejaron todo listo los organizadores para que el torneo se llevara a cabo en tiempo y forma... Por lo que se ha venido informando, todo está en condiciones para que la competencia se efectúe en la fecha citada. Qué bueno que todo va viento en popa para sacar adelante una situación, que parecía imposible, dado los destrozos que causó el Huracán "Otis", al escenario mismo en donde cada año se realiza un torneo de tenis de altísimo nivel, de donde surgió prácticamente Rafa Nadal, pues de aquí continuó su brillante carrera, hasta convertirse en uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Lamentó no jugar en la próxima competencia, debido a que aún no se recupera de una lesión en la espalda, pero que para el año entrante hará todo lo posible por estar presente, aunque ya está a muy poco tiempo de decirle adiós al deporte de las raquetas, en donde ha conseguido más de VEINTE GRAND SLAMS... En otro orden de ideas, diremos que ayer se presentó en TV Azteca, el multicampeón mundial Saúl "Canelo" Álvarez, para anunciar oficialmente que el 4 de mayo reaparecerá exponiendo sus cuatro cinturones, aunque no dijo el nombre del rival. Pero ya es un hecho que regresará a los cuadriláteros, después de varios meses que no sube a un ring a exponer sus cinturones... La última vez que combatió Saúl, fue el 30 de septiembre de 2023, venciendo por decisión unánime a Jermell Charlo, en la T-Mobile de Las Vegas, Nevada. El "Canelo", por cierto, presume un récord de 60 victorias, 39 por nocaut, dos empates y par de derrotas, una de las cuales ante Floyd Mayweather... Actualmente el tapatío es reconocido como monarca mundial supermediano por el CMB, Asociación Mundial de Boxeo, OMB y por la FIB. Álvarez Barragán, no habló mucho, pero ya oficializó que va a combatir el sábado 4 de mayo en Las Vegas, Nevada. Empero, se sigue comentando que están negociando la batalla esperada con el oriundo de Phoenix, Arizona, David Benavidez y eso no debe tardar mucho, porque es obligatoria. Así lo dio a conocer en su momento Mauricio Sulaimán, presidente del máximo organismo del boxeo mundial. Entonces, si Saúl ya dio a conocer la fecha, aunque no señaló el nombre del rival, esto lo podría dar a conocer en cualquier momento... I´ll see you later.