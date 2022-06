Inversiones buscando ubicación

Desde que México se abrió a la globalización, uno de los temas de siempre en planes de desarrollo del sector público y también de las empresas, es el de lograr que llegue bastante inversión a los estados y municipios hacia todas las áreas económicas.

Pero a veces este objetivo no siempre se logra, por las características que se plantean en determinados estados, al no abrir de forma plena todas las posibilidades para que esas inversiones lleguen de forma segura.

Y en esto tiene mucho que ver el que se cuente con la infraestructura necesaria para hacer atractiva la inversión exterior, porque nunca se logrará dar conformidad a un inversionista extranjero, si todo lo que se dice es solo proyecto.

Se tiene que considerar que el inversionista que busca donde establecerse, también quiere ganar en seguridad, estado de derecho, tranquilidad laboral y en los servicios públicos necesarios para el avance de su empresa.

Que ese vendría a ser parte del paquete de incentivos y de políticas económicas necesarias para que se lleguen las inversiones, pero como los inversionistas extranjeros también quieren ganar, los nacionales también lo quieren hacer.

Y es ahí donde debe de atenderse los pedimentos de cada uno para que se impulse el desarrollo económico y social de los estados y regiones a partir del establecimiento de empresas y negocios que generaran empleos y derrama económica.

Y hoy en día el mercado de las inversiones de estadounidenses está abierto y con mucho interés en México para sus estados y municipios y ahí donde las propuestas que se realicen serán las que logren captar la mayor cantidad de inversión.

Esta mención de interés por invertir en el país, la da a conocer el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mencionando que todo ello se da en el marco del acuerdo comercial TecMec, considerando que México está en un momento propicio para invertir.

Y esta atracción de inversión se presenta, a pesar de que en México, existe inflación, una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto por debajo del 2%, pero observan tranquilidad laboral y una economía abierta a la inversión.

Que para que sea generadora de valor, es necesario que la inversión extranjera directa se encuentre en el nivel del 25% con respecto a la nacional y en estos tiempos se encuentra en el 20%.

Y es aquí donde los estados y municipios podrán establecer sus esquemas de atracción de inversiones para lograr que las inversiones extranjeras lleguen y permitan hacer avanzar el nivel de vida de sus ciudadanos.

pero es cierto que se tiene que ir más allá que el decir que se trabajará para hacer que las inversiones lleguen, porque se tendrán que invertir en infraestructura, necesaria para el desarrollo y acompañarla con un atractivo paquete de incentivos.

Donde también van integrados todos los conceptos que le interesan a la inversión, como mano de obra calificada, tramitología eficiente, estado de derecho y seguridad, además como el activo que llegó para ser el que sea el del primer lugar: el agua.

Todo ello sería el portafolios necesario para participar en el mercado de las inversiones, que hoy están en búsqueda de ubicarse en el país, siempre y cuando encuentren las posibilidades y oportunidades que necesitan.

DEL ESCRITORIO

Como que muchos estados del país, se están viendo reflejados en la situación crítica de la escasez del agua y están poniendo a trabajar a sus equipos técnicos y económicos, para buscar los mejores planes que les permitan no llegar a esa situación que hoy presenta la sociedad de Nuevo León, que también en otras localidades y está presente al no prever lo que podría ocurrir en el futuro con este recurso no renovable...Conforme se ve en el futuro inmediato, se considera que la confrontación Rusia-Ucrania va para mayor tiempo y eso son muchos meses de desequilibrio económico y alimentario, ya se tendrán que elaborar por las economías mundiales, plan b, c ,d y e y puede que otras letras más...Interesante el comentario de que una sola empresa de comercio internacional, dicen que es la que tiene acaparado el 90% por ciento de los contenedores que se mueven en el mundo, entonces es un indicador que dice por qué el incremento del transporte marítimo.