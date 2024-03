Inversión extranjera en municipios

Probablemente se logre tener nada más contemplado el tema de la ubicación de las nuevas empresas extranjeras que vendrán, sólo en el tema de donde localizarlas y qué infraestructura es necesaria, pero puede ser que poco se haya contemplado dentro de los planes de corto plazo de los gobiernos municipales, que estas inversiones al llegar cambiarán toda la fisonomía económica y social.

Que, además de la demanda de terrenos para sus ubicaciones, estaría incluido el efecto inflacionario que genera esta demanda, al existir un incremento de lugares de localización industrial y comercial, porque no nada más es venir y establecer una sola empresa y todo sigue igual, sino que, al existir esa llegada de empresas, también la oferta de productos y servicios locales tienden a incrementarse

Y esto se manifiesta de manera automática en todas las actividades económicas y sociales del municipio señalado para ubicarse, porque el movimiento que se genera propiciará que así sea, porque la demanda en todos los servicios se manifestará en aumento y eso hace un campo propicio para que se eleven los niveles de precios, que antes permanecían estáticos.

Y esto, de alguna manera, generará derrama económica en la localidad para sus habitantes, pero también desequilibrio en muchas familias, empresas y negocios que no estaban preparados para ello, porque obviamente al existir un incremento desmesurado en la demanda de muchas necesidades, que generarán muchas empresas, los precios tienden a cambiar.

Y si bien es cierto que la mayoría de los habitantes de un municipio eso es lo que esperan que suceda en su lugar de residencia, también es importante que se interesen en saber que ya no todo será igual, considerando que la dinámica para el desarrollo económico que les llegará, elevará el nivel económico del lugar, pero también podrá incrementarse el rango de su ciudad como cara para vivir.

Esto no es una probabilidad de que suceda, sino una realidad de que así será, por el mismo comportamiento de los bienes y servicios, como ha sucedido en varias ciudades, que cambiaron su rango económico, y esto es como la lluvia, donde unos están satisfechos de que exista bastante lluvia, porque los beneficiará de forma directa, pero otros no lo verán así en su momento, porque no les será satisfactorio, que, viéndolo así, en todas las cosas que pasan en la vida, no siempre ganan todos y así es como se debe de ver la llegada de la inversión extranjera a los municipios nacionales.

Y también uno de los que salen muy beneficiados son los ayuntamientos, porque a partir del incremento de las empresas, negocios y servicios en sus localidades, mayor será el monto de los impuestos, que, obviamente, se incrementará de forma extraordinaria la satisfacción de necesidades municipales a otorgar por los ayuntamientos a sus ciudadanos, pero en eso también crecerá la demanda.

Además, el requerimiento de talento se incrementará de forma exponencial para satisfacer la demanda de las empresas que llegarán y eso es bueno si se está preparado para ello, porque, si no es así, todo lo dicho por parte de las autoridades de gobierno y las ilusiones de sus habitantes, sólo serán pasajes de una bonita fábula.

DEL ESCRITORIO

Es de preocuparse desde hoy en México, porque según se indica que, de 10 ocupaciones en el país, cuatro de ellas tienen alto riesgo de automatización, y de esa manera se manifiesta el desplazamiento de la participación de mano de obra humana... La problemática del agua es un freno automático para cualquier ciudad del país que desee lograr un mejor nivel de vida de sus habitantes y que para ello todavía existen bastantes herramientas por utilizar, para que se pueda continuar avanzando... Es importante que, en los tiempos por venir, se integre una institución nacional que apoye de forma efectiva, no política, el emprendedurismo, como base fundamental de creación de nuevas empresas en todos los estados del país.