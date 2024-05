Inversión extranjera directa y nearshoring

Dentro de la normalidad de la llegada de las inversiones a México, después de observar y aspirar bastante por el nearshoring, está la inversión extranjera directa que continúa con su llegada al país.

Que los registros de la Secretaría de Economía indican que el 2023 llegó alrededor de 36 mil millones de dólares a México, con un 28% más que en el año anterior.

Lo que indica que México sigue siendo destino para la inversión extranjera por parte de inversionistas de diferentes partes del mundo y su destino son hacia las diferentes actividades económicas nacionales.

Que, en el año 2023 el sector de las manufacturas recibió el 56.90%, servicios financieros el 27.0%, 4.64% a alojamiento temporal, 3.15% al comercio y 2.54% a la minería.

Lo que determina que la inversión extranjera directa hacia el país continúa fluyendo y con crecimiento cada año en impulso y desarrollo de las diferentes ramas de la economía mexicana.

Pero cuál es el diferencial de la inversión extranjera directa con el denominado nearshoring, que también viene a ser inversión extranjera, que está llegando a las diferentes regiones.

Por principio se establece que la inversión extranjera directa, tiene procedencia de varios países del mundo y el denominado nearshoring, es inversión principalmente de inversión estadounidense.

Donde estas empresas de los Estados Unidos, buscan reubicarse en países amigos después de lograr sus actividades productivas en países de Asia, que principalmente las realizan en China.

Y que, en el análisis de los dos conceptos de inversión de extranjera, se indica que tienen objetivo semejante y que una de ellas es el aprovechamiento del mercado del vecino país.

Que el nearshoring es la relocalización de empresas estadounidenses en los países asiáticos y que, por recomendación geopolítica, tienden a buscar su nueva ubicación.

Lo que determina que independientemente de su origen o motivo de su llegada a México, viene a ser inversión extranjera directa, que probablemente que su reinicio de operaciones, sea más inmediata.

Pero en el análisis de sus requerimientos para su establecimiento, no dejan de tener la misma demanda de sus necesidades, que cualquier inversión extranjera y que no nada más México sino hay beneficios.

Que hasta ahora los indicadores de la llegada de inversión extranjera directa al país, han estado al alza cada año desde hace bastante tiempo y esa es una muestra de confianza.

Y esta confianza se mide anualmente con el incremento en los montos de inversión extranjera que llegan hacia las diferentes actividades económicas nacionales.

Pero lo que todavía no se mide de forma plena, es la inversión extranjera proveniente de la relocalización de empresas que vendrán de Asia y que algunas ya están aquí.

Se puede estimar lo que podría llegar lo que podría llegar en los próximos años, pero establecer la certeza de los montos de inversión que llegarán por este concepto es indescifrable.

Y tampoco se puede adelantar una evaluación para determinar que puede fracasar el nearshoring, porque ya está en México y hasta hoy no se han precisado montos económicos de llegada de inversión.

Que también sería totalmente aventurado el querer determinar el número de empresas a relocalizarse en el país y sus giros productivos a realizar, pero lo que sí es real es que siguen llegando.

Lo que sólo acelerará su llegada, es que, en los estados y municipios de México, estén preparados para su establecimiento con paquetes atractivos para la atracción de la inversión, de otra forma no llegarán.

DEL ESCRITORIO

Se indica que la cuarta revolución industrial en el mundo, será impulsada por la inteligencia artificial como base y otras tecnologías como el blockchain, el Internet de las cosas y las energías no renovables y todo ello ya está en marcha y la economía que logre mayor avance en estas áreas, establecerá el futuro de las economías... En algunas regiones de México, cuando sólo tienen una sola actividad económica determinante para satisfacer las necesidades de sus habitantes, al pasar su época de temporada, el resto de sus necesidades económicas, quedan a la deriva al no existir alternativas viables de desarrollo... La terminación de la informalidad ha sido como una tarea imposible de resolver en México, así lleguen y terminen los gobiernos sigue de forma continua y en crecimiento, no ha habido formas de soluciones sólo lamentos de que exista.

//////////////////////////////////////