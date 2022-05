Inexperiencia o corrupción

En el transcurso del tiempo siempre se ha preguntado por qué no se ha alcanzado el avance necesario que permita que los estados y municipios del país presentar características de ser mejores lugares para vivir, como en las naciones desarrolladas.

Porque para todos es muy claro que existen los recursos necesarios para lograrlo y que los niveles de bienestar cada vez estén mejor, considerando además las capacidades económicas que presenta cada región.

Donde también existen todos los recursos humanos para alcanzar los niveles de avance económicos y sociales muy esperados por la sociedad durante décadas y hasta hoy se sigue esperando.

Pero mucho se dice que cuando la economía se maneja de manera conjunta con la política, las condiciones de la sociedad en todas sus necesidades no avanzan como se quisiera, porque son conceptos totalmente encontrados y manejables por separado.

Y a esta combinación le atribuyen mucho de lo que no sucede en los estados y municipios, porque al paso del tiempo ha sido una unión difícil de separar en beneficio de la sociedad, porque sigue considerado por los que lo hacen como una perfecta alternativa.

Pero también la sociedad se cuestiona sobre esta falta de avance en sus necesidades más apremiantes para llegar a ser siempre mejor y se refiere a que es lo que le ha afectado más si es la inexperiencia gubernamental o la corrupción.

Porque a veces parecería según dicen algunos estudiosos, que cada partido tiene su librito para hacer que las cosas cambien para bien en el país, pero que al llegar se reconoce que no es tan sencillo hacerlo con rapidez.

Y si a eso se le suma lo que viene a ser la inexperiencia en la administración pública de los tres niveles, entonces se presenta bastante difícil lograr que lo dicho en las propuestas planteadas logren tener el éxito que todos esperan.

Porque todavía está en el ánimo de muchos el poner en práctica el dicho de "echando a perder se aprende" y la desventaja es que su aplicación es continua, como si fuera normal hacerlo en el ejercicio público.

Y alguien pudiera comentar que eso era antes y qué bueno que así fuera, porque existen en la actualidad bastantes ejemplos que determinan que poco se ha avanzado en esta función pública, porque parece que todavía no se termina de comprender.

Porque si se lograra cuantificar lo que son los efectos de la inexperiencia establecida en tiempo, dinero y esfuerzo, puede ser que su impacto en la sociedad y su poco desarrollo, sea bastante y muchas veces difícil de recuperarse.

Está muy bien y es importante que en la integración de las plantillas gubernamentales, se le proporcione oportunidad a nuevas personas, pero también es importante su preparación y conocimiento de la función que habrán de desempeñar.

Y esto con el propósito de que consideren de forma prioritaria, que su función es de servicio a la sociedad a partir de una posición de gobierno, la cual se debe desempeñar con espíritu de servicio, principalmente.

Pero también está el concepto ancestral de la corrupción en sus diferentes modalidades que permea en la sociedad de forma contundente y que no es como dijo un mandatario nacional, que así es la cultura del mexicano, para no irse solo.

Esta práctica necesariamente tiene que erradicarse para beneficio de la sociedad mexicana y no nada mas hacerla con el cumplimiento de una declaración patrimonial oficial, sino con las indicaciones desde los niveles escolares.

Es claro que es una práctica que no se podrá terminar de un día a otro, porque tiene décadas funcionando así y tampoco se podrá hacer por decreto, pero sí con un plan integral en todo para que el país avance al desarrollo, si no, ahí se quedara.

DEL ESCRITORIO

Y muy en serio avanzan de forma permanente las empresas a nivel mundial, que están abriendo sus tesorerías para integrarse al mundo de las criptomonedas, en sus diferentes modalidades, con las que ya existen o creando una particular para iniciar su presencia en el mercado digital, que por lo que se estima, ese es el futuro del intercambio en la compra venta de mercancías...Cada vez están más presente en las empresas, el sistema de identificación biométrica de reconocimiento facial y de protección de datos, porque en la actualidad son muchos los efectos negativos que se les presentan, tanto en lo económico, como en el manejo de sus datos y no son sistemas sofisticados para que ya tengan utilidad en todas las actividades, sino que ahora son necesarios en la vida de la sociedad y esto lo permite realizar la biometría...Continúa el avance de la sequía en muchos municipios del país y se debe establecer problema nivel 1, como se hace en otros que son de diferente necesidad y no de alta prioridad, como es el abastecimiento de agua.