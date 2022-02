Hermosillo: oasis en el desierto

Estamos a tiempo de rectificar el camino y vernos en el ejemplo de la capital para generar una sociedad más integral en todos los aspectos

Por: Manuel Borbón Morales

Un oasis es conocido por ser la excepción dentro del desierto en el que, la naturaleza ha sido bondadosa con dicha extensión de terreno dotándola, a diferencia del área que lo rodea, de una vasta cantidad de recursos haciendo posible la proliferación de la vida y por ende se convierte en un atractivo para los seres humanos que habitan esa región.

En la actualidad Hermosillo se ha convertido en un verdadero oasis en la entidad, toda vez que, si volteamos a ver al pasado el crecimiento que ha tenido la capital en materia de economía y crecimiento territorial ha sido tal que están a punto de sobrepasar el millón de habitantes y convertirse en uno de los polos de atracción económica más importantes del norte del país. Lo que se vuelve evidente si analizamos el Índice de Competitividad Urbana 2021 del IMCO donde coloca a la ciudad de Hermosillo en el sexto lugar nacional entre las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes, asimismo, cuenta con la ventaja de tener salarios más altos que en el resto del país en un 35.7%. La suma de lo anterior, entre algunos otros factores, ha generado que Hermosillo se convierta en un atractivo para la inversión extranjera directa sumando según estadísticas de FDI Markets un total de 3 mil 200 millones de dólares entre 2003 y 2016.

Aunado a lo anterior, Hermosillo parece ir en contracorriente a las circunstancias que imperan en prácticamente todo el territorio de la entidad, ya que según el último informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, la percepción de inseguridad en Hermosillo registró una disminución alcanzado los niveles más bajos de los últimos tres años, en contraste con ciudades como Nogales, Cajeme y San Luis Río Colorado, donde dicho indicador ha presentado un aumento considerable durante los últimos años.

Si bien es cierto que las cosas no marchan del todo bien en la capital de la entidad y se encuentran enfrentándose a retos sumamente considerables, es importante mencionar que, a diferencia de la mayoría de los 72 municipios del estado de Sonora, Hermosillo no cuenta con la grave crisis de inseguridad que se ha enquistado en prácticamente todos los municipios de la entidad, rodeando así a la capital en un anillo de violencia con focos rojos que aumentan día con día su complejidad como lo son los casos de Cajeme, Guaymas, Empalme, Caborca, Magdalena, San Luis Río Colorado y la mayor parte de los municipios serranos, los cuales no sienten lo duro sino lo tupido que ha golpeado el crimen organizado en estas zonas.

Desafortunadamente, las cosas en la entidad no marchan del todo bien, y para ahondar más la herida, las cosas no pintan para mejorar, más bien, durante los últimos meses las cosas parecen ir en detrimento en todo sentido. Todos conocemos de casos en los que familiares o amistades han tenido que emigrar de sus lugares de origen para buscar su suerte en la capital del estado o, en otros casos, explorar la idea de lograr el sueño americano.

Estamos a tiempo de rectificar el camino y vernos en el ejemplo de la capital para generar una sociedad más integral en todos los aspectos para salir delante de esta grave crisis.

