¡Hay tiro!: Yanquis de Nueva York vs Diablos Rojos del México

Este 24 de marzo tendremos dos eventos de alto voltaje; el primero de beisbol, Yanquis de Nueva York en la capital de nuestro país, contra los Diablos Rojos; el otro, de futbol y de más importancia, porque se trata de la Selección tricolor contra su similar de Estados Unidos, en la Gran Final de un torneo de la Concacaf... Vamos por partes: los dos juegos que los Diablos sostendrán con los Mulos, son de exhibición que no cuentan para nada oficialmente, pero si son de mucha atracción para la fanaticada al rey de los deportes, porque los neoyorquinos, simple y sencillamente, es el equipo que tiene màs historia en las Grandes Ligas, por ser un Club que ha contado en sus filas, con los mejores peloteros de todos los tiempos, como Babe Ruth ("El Bambino de Oro" que dejó 56 records de bateo); Joe DiMaggio, Lou Gehrig, Yogi Berra (autor de la famosa frase "Esto no se acaba, hasta que se Acaba", la cual le ha dado la vuelta al mundo); Derek Jeter, Mickey Mantle, Mariano Rivera (llamado también "Swich-off"); Reggie Jackson, Whiter Ford, Alex Rodríguez, Jorge Posada, etc.. Y por supuesto, los Diablos Rojos, que son lo máximo en la Liga Mexicana de Beisbol, con 16 tìtulos y una gran cantidad de peloteros mexicanos y extranjeros que dejaron huella, vistiendo la franela roja y que el Club escarlata estará buscando este año el banderín 17 con la contratación del manager Lorenzo Bundy, exjugador del equipo capitalino, además de la incorporación del dominicano exligamayorista Robinson Canó y del lanzador de Grandes Ligas Trevor Bauer, quien seguramente estará lanzando mañana domingo contra los Yanquis, en el primero de dos partidos de pretemporada que librarán contra los anfitriones. El segundo cotejo está previsto para el lunes 25. Se espera que el moderno parque "Alfredo Harp Helú", luzca llenos en el par de duelos que sostendrán Yanquis-Diablos...

Por lo que respecta al juego de futbol entre México y Estados Unidos, todo está listo para se lleve a cabo mañana domingo en el Estadio de Arlington y según los organizadores se calcula que unos 80 mil espectadores presenciarán la Gran Final del torneo de Concacaf... El tricolor tuvo lapsos muy buenos, pero también no tan precisos durante el encuentro contra Panamá el jueves, pero logró recuperar el ritmo y en menos de 15 minutos logró par de goles, para conseguir una victoria muy merecida, 3-0, que le permitió el boleto para medirse a Estados Unidos este domingo, a partir de las 5.10 P. M (hora local)... Sin embargo, frente a Estados Unidos, México tendrá que mejorar, porque se le complica demasiado la pelota a balón parado. Si Julián Quiñones no está listo para el juego ante los estadounidenses, el tricolor puede ser goleado, pues el naturalizado es el único que sabe driblar, tiene velocidad, sabe conducir el balón y es preciso en sus pases en corto... "El Chucky" Lozano, con la puerta abierta y con el balón en sus pies, no pudo burlar al portero y se le fue un "gol cantado". Esto, confirma que "El Chucky" no está pasando por su mejor momento. Ojalá y pronto recupere su efectividad... Por lo demás, los Toros de Tijuana siguen armando un gran equipo para la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol, que está muy cerca de abrir hostilidades. El nuevo mánager declaró que pondrá todo lo que esté de su parte, para que los Toros consigan el campeonato, pues para ello cuentan con sólido cuerpo de pitcheo y ofensiva muy equilibrada, con importados de gran categoría... Así las cosas, Luis Carlos Rivera ha estado trabajando intensamente con el grupo de jugadores que ya se reportaron al campo de entrenamiento. Rivera, quien dirigió un tiempo a los Rieleros de Aguascalientes, está feliz de que la directiva fronteriza le haya dado la confianza de estar al frente de Tijuana, "pues ahora hay que meterle ganas para llevar al equipo, primero a los playoffs para ganar la Zona Norte y luego disputar el título en la Copa del Rey, contra el ganador de la Zona Sur", dijo en una entrevista el dirigente Luis Carlos Rivera... En otro orden de ideas, pero continuando con la LMB, los que también quieren acabar con la sequía de 51 años sin poder ganar un cetro, son los Algodoneros del Unión Laguna. "Este año hemos hecho movimientos en el roster del equipo, con el objetivo de volver a pelear por el campeonato. El año pasado llegamos a la Gran Final, pero perdimos ante Puebla, en partidos dramáticos. Pero así es el beisbol. No queremos que pase lo mismo; por eso hemos redondeado la escuadra con elementos de experiencia, extranjeros de calidad y que todo mundo se comprometa desde el inicio de la justa", explicó el manager José Molina ... I´ll see you later!