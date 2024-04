Hay tiro este 4 de mayo: Canelo vs Munguía

Se llevó a cabo una conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes nada menos que los protagonistas de la supercartelera boxística del próximo 4 de mayo, en Las Vegas, Nevada. Nos referimos, por supuesto, a Saúl "Canelo" Álvarez y al tremendo retador tijuanense Jaime Munguía, quien se encuentra invicto con una marca impresionante de 43-0 que, sin lugar a dudas, es sumamente peligroso para el de Guadalajara... Usted sabe, que el "Canelo", ya tiene más de 10 años ganando títulos universales en diferentes divisiones, por lo que está considerado entre los mejores peleadores del mundo libra por libra. Eso no lo digo yo, lo dicen los expertos, los que mandan en el pugilismo mundial, como es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, además lo confirman las más prestigiosas revistas del globo terráqueo... Que muchos no quieran reconocerlo, ese es otro boleto. Cada quien tiene su apreciación, su opinión, etc., pero su récord global, personal, habla por sí solo: 60 victorias, dos derrotas y par de empates. Actualmente, tiene 33 años de edad y como se observa, ya no es aquel joven que empezó su etapa en 2010, en EU, derrotando a Miguel Cotto por decisión unánime, hasta convertirse en uno de los mejores del mundo en los últimos años, al conquistar los cuatro cinturones supermedianos que reconocen las máximas organizaciones que rigen el boxeo. Por eso comentamos que su pelea contra Munguía pudiera ser, en su peso de las 168 libras, una de las más difíciles del oriundo de la Perla Tapatía, por la juventud y pegada del aspirante fronterizo... Como dijo Mauricio Sulaimán, en la reunión de hace un par de días, en la presentación de un bonito cinturón que entregará al ganador de la pelea del 4 de mayo: "Ya se dieron cuenta del respeto que se tienen ambos peleadores ("Canelo" y Munguía). No se necesita que los boxeadores hablen demasiado para que se caliente una batalla. Ellos son profesionales y en donde se "darán con todo", será arriba del ring, en donde la gente presenciará una gran pelea. Estoy seguro que así será, porque Munguía es un gran pugilista, digno de esta gran oportunidad que tendrá frente al "Canelo" y a éste lo conocemos, sabemos que es de los mejores del mundo exponiendo los cuatro cinturones que se ha ganado con un gran esfuerzo y disciplina en su brillante trayectoria boxística", detalló el mandamás del Consejo Mundial de Boxeo... Hay una formidable expectación por este combate que, seguramente, todo mundo estará pegado a la televisión, porque nadie querrá perdérselo el 4 de mayo, por la noche. O sea, dentro de 14 días exactamente. Así que quien resulte ganador de la pelea, no solo obtendrá los cuatro cinturones, sino que bajará del ring con cinco, pues el otro será donado por la máxima autoridad de este deporte... De manera que, si llegara a ganar Munguía, como varios esperan, entre ellos el manager de Munguía, Óscar de la Hoya y todos los que conforman el equipo del retador fronterizo, entre ellos el experimentado Freddie Roach, quien atenderá al peleador en su esquina... Así pues, hoy sábado 20 de abril habrá mucha actividad deportiva, tanto local como en el extranjero. El Juego de Estrellas del CIBACOPA en la Arena ITSON. Se espera un entradón, pues como lo señalábamos ayer en este espacio, no todos los días otorgan una sede de este calibre a cualquier Club, en virtud de lo complicado que resulta organizarlo en todos los aspectos. Los invitamos a que no fallen, pues la directiva ha realizado un gran trabajo para llevarlo a cabo. Por ahí nos encontraremos, para presenciar basquetbol de primera categoría... Y no olvidar que este día también se efectuará el partido crucial para los Pumas, al enfrentarse al América, en la Liga MX. No cabe duda que será el partido futbolero de la jornada. El América continúa siendo el gran favorito para conquistar el bicampeonato, aunque tenemos a un Monterrey, Tigres y otros de los clasificados a los playoffs, que tienen los elementos que pudieran cambiar los pronósticos de los enterados del balompié. Las finales están a la vuelta de la esquina... Ah, y mañana domingo, en el futbol europeo, destaca el clásico de LaLiga: Real Madrid contra el Barcelona. Es evidente que los merengues son los grandes favoritos para llevarse no solo la victoria, sino también el título de Liga, por la sencilla razón de que el Barcelona se alejaría del Madrid a 11 juegos, en cambio si lograra el milagro de ganar, se acercaría a 5 del líder y con oportunidad todavía de obtener el título. Este juego vale 6 puntos para el DT Xavi... I´ll see you later!