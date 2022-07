Harto ya de estar harto ya me cansé. En serio, esto en lo que se han convertido las redes sociales, medios de comunicación, y reuniones sociales harta y cansa. Esto no es normal. La clase política en México tiene años marcando la agenda ciudadana y para mal. Cuando no son actos mayúsculos de corrupción por todos lados, son notas de ineptidud del gobierno en turno, filtraciones de información, críticas personales y banales, complicidades, traiciones, amasiatos, impunidades, omisiones, licitaciones a modo y un sinfín de temas que en su mayoría son nefastos y que hasta la fecha solo han logrado una gran división de los mexicanos entre los que aman ciegamente (como nunca había visto) y los que odian visceralmente al presidente y a sus seguidores. Brecha que día a día se hace más profunda y enfermiza y que no augura nada bueno para el país.