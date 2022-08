¿Habrá recesión aquí también?

Después de todo lo que ha sucedido en el país posterior a la pandemia, hoy se plantea la pregunta por muchos ciudadanos mexicanos es si habrá recesión económica, así como está anunciada para los Estados Unidos. Y todo porque todavía no se alcanza a recuperar en forma la economía de los sectores productivos, por los efectos que les dejó la emergencia sanitaria, que hoy para terminar de completar el cuadro, se dice que puede haber recesión. Pero hasta hoy nadie lo ha podido determinar con exactitud, porque los números que se presentan en la economía de los Estados Unidos, en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto, están muy por debajo que los de México. Y eso indica que, de alguna manera, las perspectivas económicas mexicanas hoy en día sean diferentes a como siempre se habían presentado, de que las crisis estadounidenses de forma directa tenían repercusión negativa en el país. Nada más haciendo un poco de historia de esas "gripas" económicas de los Estados Unidos, muestran que México ha tenido seis recesiones, desde 1980 hasta el año 2020 donde se indica, que la última recesión en el país duró hasta mayo del 2020. Este seguimiento a las recesiones, lo realizo el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía Mexicana a pedimento del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), para identificar los puntos de giro, auge y depresiones de la actividad económica. Lo que indica con el análisis de este comité, que la economía mexicana en esta administración de gobierno federal, ya presento una recesión a partir de la pandemia y la crisis de suministros, como consecuencia del confinamiento. Pero esa situación recesiva, quedó en el pasado y la economía mexicana inició su proceso de desarrollo hasta lo que hoy se ve, en su crecimiento de las actividades productivas y que muestran un avance positivo. Donde lo que hoy se observa, es que, en la evaluación económica del principal mercado mundial, se manifestó que su crecimiento no fue mayor al presentado por México y eso hace pensar que existe un despegue que hace que no afecte al país. Y los analistas mexicanos, están más optimistas a partir de los números que presenta la economía nacional, al manifestar que el crecimiento para este año, será de 1.76% y 1.94% para el 2023, que no serían números deseados. Pero sí positivos, hoy que se dice que los Estados Unidos presentan características a la baja en el crecimiento de su Producto Interno Bruto y que sus perspectivas no son las mejores y puede tener en el futuro inmediato una recesión. Y como era casi normal, que se dijera siempre que lo que le sucediera al vecino país en el contexto económico le sucedería a México, es por eso que existe el cuestionamiento de que le impactará como siempre, pero al parecer no se ve ahora igual. Pero lo que sí es cierto, es que la actividad económica en algunos estados de la unión americana ha disminuido considerablemente, presentándose características de recesión impactando al bolsillo de los ciudadanos. Lo que, si es real, es que en muchos casos se piensa que ya pasó la pandemia y todo debe seguir igual como si no hubiera impactado el confinamiento en la producción de mercancías, que sigue impactando a todos. Pero tienen un papel muy importante, el manejo de las políticas fiscales y de ingresos, para determinar si la recesión económica podría llegar al país, aunque los niveles de inversión en infraestructura no sean los óptimos. DEL ESCRITORIO