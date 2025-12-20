"Hablemos de emprendimiento"

Hace unos días tuve el honor de ser juez en una competencia de proyectos de emprendimiento organizada por estudiantes del Itson, invitados por la capitana Araceli Rodríguez, emprendedora a quien he acompañado desde sus inicios. Me encontré con un ambiente vibrante: logística impecable, jóvenes motivados, maestros comprometidos. Como promotor del espíritu emprendedor en el noroeste de México por más de 30 años, no me queda duda: las universidades son semilleros de líderes que cambiarán nuestro entorno.

EMPRENDER TAMBIÉN ES UN ACTO CIUDADANO

Un buen ciudadano no sólo cumple con sus deberes cívicos, sino también aporta soluciones creativas a los problemas de su comunidad. Y eso es lo que hacen los jóvenes que deciden emprender: actúan. Observan una necesidad, diseñan una propuesta, la validan, la presentan y la defienden. En Cajeme, muchos estudiantes ya no esperan a "terminar la carrera" para iniciar su camino profesional: lo hacen desde el aula, con mentores y estructuras como la que impulsa Enactus Itson.

Enactus, presente en más de 35 países, promueve proyectos con impacto económico, social y ambiental. En México, participan más de 60 universidades. Itson ha sido campeón nacional, representando a nuestro país en la Enactus World Cup. ¿No es esto motivo de orgullo sonorense?

De estudiante a emprendedor, sin esperar a "tenerlo todo"

En esa misma competencia compartimos el jurado: Adriana Torres y (Excapitán) Alfonso M. Rubio, ambos exalumnos del Itson, quienes iniciaron sus negocios desde la universidad. Hoy, son empresarios consolidados. Pero sus comienzos no fueron distintos a los de muchos jóvenes: ideas simples, recursos limitados, muchas dudas. ¿Qué los diferenció? Creyeron en su potencial y aprovecharon los espacios que la universidad les ofrecía.

Los 3 valiosos Mentores, maestros universitarios entregados en su vocación formativa: Irasema Y. Morales O., Yanaki G. Ahumada C. y Iván Tapia M.

LOS EMPRENDEDORES CONCURSANTES:

Proyecto 1 YOVA, Johan Alexis García Buitimea.

Proyecto 2 Chichiltik, Denisse Alejandra González Ayala, Miguel Ángel Medina Torres, y Luis Ángel Reyes Valdez, Todos cursando la Licenciatura en Tecnología de alimentos.

Tú, lector joven universitario, pregúntate: ¿ya sabes si tu universidad tiene incubadora de empresas? ¿Hay algún programa de mentoría? ¿Te has acercado a tus maestros con ideas? Aprender a emprender no es sólo para quienes quieren tener una empresa, es también una forma de aprender a tomar decisiones, asumir riesgos y buscar impacto.

En Cajeme, el futuro no está en esperar oportunidades, sino en crearlas. Y eso empieza desde el aula.

EMPRENDER TAMBIÉN ES COLABORAR Y COMUNICAR

Uno de los aprendizajes clave que estos jóvenes demostraron fue su habilidad para trabajar en equipo, hablar en público y defender su idea con seguridad. A lo largo de mi carrera como conferencista y mentor, he comprobado que la comunicación efectiva y el networking son habilidades tan importantes como saber de finanzas o logística. En el emprendimiento, no gana la mejor idea, sino la que mejor se sabe presentar, adaptar y ejecutar.

Durante el evento, vi cómo los estudiantes usaban técnicas de "pitch", conectaban con los jueces, recibían retroalimentación con humildad y ganas de mejorar. Eso también es parte de aprender a emprender.

A ti, lector adulto que quizá ya tiene un negocio o dirige una empresa, te invito a acercarte a estos espacios universitarios como mentor, patrocinador o juez. Fortalecer el tejido emprendedor de nuestra región requiere de todos.

MINI-RETO DE LA SEMANA

Acércate a una universidad local y ofrece una charla, mentoría o simplemente escucha un proyecto emprendedor de jóvenes.

CIERRE INSPIRADOR

El emprendimiento no es una materia más; es una actitud de vida que transforma. Si desde la juventud aprendemos a emprender, estamos sembrando líderes, no sólo negocios.

— Antonio Reyes Vásquez

Dato clave: Según datos de Enactus México, más de 4 mil 500 estudiantes participan activamente cada año en proyectos emprendedores en universidades del país, impactando a más de 70 mil personas directamente (fuente: www.enactus.org/mexico).

