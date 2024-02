Grandes Ligas vuelve a la vida el martes

De hecho, varios equipos de las Grandes Ligas ya iniciaron los entrenamientos, con vistas a la contienda que arrancará oficialmente a fines del mes entrante. Los Dodgers ya tienen en su campo de prácticas a los lanzadores y receptores, así como a Shohei Ohtani, quien desde hace un par de semanas ha estado trabajando duro con el madero al hombro y lo observamos conectando batazos de largo metraje... Como lo comentamos en este espacio, Ohtani no podrá iniciar juegos en la próxima campaña, porque se está recuperando de una cirugía en su brazo de lanzar. Así que nada más actuará como BD. Quienes lo han estado siguiendo en su acondicionamiento, comentan que Ohtani está tan entusiasmado, que le auguran un gran año a la ofensiva y que bien podría superar este año los 50 vuelacercas... En la temporada 2023, Ohtani lo hizo muy bien con los Angelinos de Anaheim. A la ofensiva el fenómeno nipón bateó para .310, atizó 40 vuelacercas, remolcó 82 carreras, recibió 40 bases por bolas, se estafó 14 colchonetas, disparó 17 dobles y se dio tiempo para acumular 7 triples. Una buena cosecha la de Shohei; sin embargo, él ha declarado que esos números tratará de superarlos con su nuevo equipo, los Dodgers de Los Ángeles, pues se siente muy contento por el recibimiento que le dieron sus ahora nuevos compañeros, con quienes tenía muy buena relación cuando él militaba con los Angelinos de Anaheim... Ya nos imaginamos la gran ovación que le brindarán los aficionados en el juego inaugural en Dodger Stadium, cuando se presente a batear por primera vez con el bonito uniforme de Los Ángeles... El equipo que seguirá dirigiendo Dave Roberts hizo una serie de movimientos en su roster. Redondeó su cuerpo de abridores, así como el bullpen, al cual le dieron una buena sacudida. Dodgers, con esos cambios que realizó, deberá ser considerado entre los favoritos para llegar a la Serie Mundial, dándole la gran batalla a equipos poderosos como Bravos de Atlanta, Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco, etc... Sólo faltan unas cuantas semanas para que comience una temporada más en las Ligas Mayores y la expectación de la fanaticada al rey de los deportes es ver en acción a Shohei Ohtani, quien será el que más dinero obtenga en 2024 en el mejor beisbol del mundo. ¿Los desquitará? El tiempo lo dirá... En otro orden de ideas, nos enteramos que la nueva franquicia de la Liga Mexicana de Beisbol, los Conspiradores de Querétaro, ya dieron a conocer que nuestro conocido, el dominicano José Offerman, será el mánager en la temporada que abrirá fuego el 11 de abril, en la Liga Mexicana de Beisbol, la cual está de fiesta, según el expentatleta olímpico mexicano, Horacio de la Vega, actual mandamás de la pelota veraniega... Offerman, quien fuera jugador de los Dodgers y otros equipos de Grandes Ligas, tendrá un reto muy grande, al comprometerse a dirigir al debutante Querétaro, cuyos directivos están muy entusiasmados con Offerman, porque lo consideran un estratega ganador. Esperan, entre otras cosas, que arme un equipo que pueda dar la pelea en su debut en la canica veraniega, misma que está por cumplir un siglo de haberse fundado...

Offerman, como jugador no sobresalió, aunque con lo que tenía pudo instalarse en las GL, por un corto lapso, aunque como mánager ha tenido algunos logros importantes, trabajando en su país, en México, así como en Venezuela. En 2014 se hizo cargo del Águila de Veracruz, luego de llevar al título en Dominicana, a los famosos Tigres de Licey. En 2016 fue piloto de los Delfines de Ciudad del Carmen en la LMB y apenas el año pasado fue campeón de la Serie del Caribe con los Tigres de Licey, el equipo dominicano que ha conquistado más títulos en el máximo evento caribeño. Asimismo, Offerman fue dirigente de la Guaira en Venezuela, por lo que cuenta con una vasta experiencia en diferentes países beisboleros latinoamericanos... En su tercera intervención en la LMB, buscará, primeramente, tener un buen desempeño en el torneo Interliga de Primavera, el cual se verificará en los estadios "Alfredo Harp Helú" de la capital de la República y en los "Hermanos Serdán" de Puebla, previo al arranque de la justa que contará con 20 equipos, con dos nuevas franquicias, Chihuahua y Querétaro, esta última, una plaza muy futbolera. Vamos a ver cuánto dura en el timón Offerman... Así las cosas, en el balompié español el Barcelona derrotó 2-1 al Celta de Vigo, para seguir peleando LaLiga con el Real Madrid, quien empató 1-1 con el Rayo Vallecano y se acercó a 8 puntos de los madrileños... I´ll see you later!