"Fello" y Benjamín, primer triunfo en la LMB

El "Fello" Amézaga y Benjamín Gil, managers de Saraperos de Saltillo y Charros de Jalisco, respectivamente, consiguieron su primera victoria de la temporada. Saltillo doblegó a Durango 4-3 y Charros de Jalisco a Rieleros de Aguascalientes, 9-3. En cambio, los Leones de Yucatán del "Chapo" Vizcarra, empezaron mal la temporada, pero sabemos que cuentan con buen equipo y pronto saldrán del pequeño bache, tomando en cuenta que el piloto de los Águilas en invierno, tiene la suficiente experiencia para salir adelante, pues esto apenas empieza... Los Diablos tumbando caña, pues arrasaron con los Pericos de Puebla, ganándoles los tres partidos en el Estadio "Hermanos Serdán"... Así las cosas, me dio mucho gusto ver en acción al cajemense y primera base de los Sultanes de Monterrey, Víctor Mendoza, el pasado sábado cuando se impusieron a los Toros de Tijuana por paliza y este domingo estaban buscando la limpia en serie de tres encuentros contra los dirigidos por Luis Carlos Rivera. Es un hecho, pues, que ahora si los Yaquis contarán con Mendoza, quien la temporada anterior no jugó por estar recuperándose de una cirugía. Se ve muy bien y con la efectividad de siempre, desempeñándose impecablemente en la primera base y con el madero, pues sigue demostrando que es un jugador muy completo... Pasando a las Grandes Ligas, los Dodgers llegaron a 11 victorias, al derrotar el sábado a los Padres de San Diego, 5-2, con seis sólidas entradas del novato Gavin Stone, quien lanzó las primeras 5 entradas perfectas, para apuntarse de paso, la primera victoria de la campaña (1-1), con la ayuda ofensiva de Mookie Betts, quien bateó su sexto jonrón de la contienda y remolcó cuatro carreras, tres de ellas por el tablazo del futuro Salón de la Fama... Betts, que indistintamente juega varias posiciones, sigue siendo el mejor productor del equipo, además de puntero en vuelacercas (6), superando a su compañero de equipo, Shohei Ohtani, quien se fue en blanco en el partido. El pitcher Stone permitió 2 rayitas con tres hits en seis innings y dos tercios, con un pasaporte. Es otro de los lanzadores que apuntan para convertirse en abridor de confianza. Además, de un momento a otro el manager Dave Roberts, dará a conocer la fecha en que reaparecerá el veterano y ganador en tres ocasiones del trofeo Cy Young, el texano Carlton Kershaw... A propósito de la victoria de los Dodgers, Evan Phillips, se apuntó su quinto salvamento de la joven temporada ante los Frailes...

Por lo demás, en la NBA, están dirimiéndose los últimos juegos de la temporada regular, en donde algunas de esas quintetas están más que obligadas a salir con la victoria para colarse al play-in. Son encuentros a morir. La competencia viene terminándose en el mes de junio, pues los playoffs, se alargan un poco en ocasiones, sobre todo los que deciden su boleto en siete juegos... Por lo que respecta al boxeo de calidad, podríamos comentar, que ya tenemos en puerta la esperada batalla por los cuatro cinturones entre Saúl "Canelo" Álvarez y Munguía. El de Guadalajara es el rey de los supermedianos, pero el 4 de mayo tendrá un rival que podría destronarlo, pues se trata de un peleador fronterizo que no ha perdido pelea en 43 combates, por lo que tiene muchas probabilidades de coronarse... Sin embargo, enfrente tendrá a un "Canelo" bien preparado y con ganas de continuar siendo uno de los mejores pugilistas del planeta, pues su experiencia puede sacarlo avante y por supuesto, combatiendo con inteligencia. El caso es que las apuestas están muy parejas y para el día de la batalla, podría no haber favorito... En Las Vegas, Nevada, hay un gran alboroto y nos comentan que el "pago por evento" podría marcar un récord. Ya veremos una semana y media más, cuando los pugilistas se encuentren ya en la ciudad del pecado... Terminaremos este espacio, con el duelo Lakers-Pelícanos, diremos que el equipo de LeBron James siempre estuvo arriba en el marcador. El encuentro estaba jugándose a gran ritmo y la dupla James-Davis superencendida en los últimos minutos, pero Davis sufrió una lesión y tuvo que recibir atención médica, pero ya no regresó a la duela y aún así, los Lakers lograron una gran victoria, ya que la pizarra final fue de 124-108, teniendo como principales motores al Rey LeBron y Anthony Davis, quien, por cierto, estuvo sensacional anotando y robando balones. Fue un domingo de la NBA muy especial. Y, lo principal, los Lakers siguen con vida... I´ll see you later!