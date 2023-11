Evitan corte de agua

En el Municipio de Benito Juárez estuvieron a punto de cortar el servicio de agua potable a la población. Poco faltó para que lo hicieran. Allí existe de por medio un tremendo adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, el cual asciende a la friolera de 48 millones de pesos.

Significa lo anterior, en resumidas cuentas, que los ingresos que percibe el Organismo Operador de Agua Potable de Benito Juárez, no son suficientes para cubrir los respectivos gastos de la energía eléctrica. Esta es una cancioncita (por decirlo así un tanto folclóricamente) que se repite en muchos otros municipios sonorenses.

¿Por qué se ha debido o permitido llegar a extremos operativos con el servicio de agua como en el caso de Benito Juárez? Vale repetir que no es el único referente del que se puede echar mano. En Navojoa mismo, por ejemplo, las cosas al respecto no son muy diferentes, tal y como lo indican todas las evidencias al respecto.

Y así por el estilo, como queda dicho. Problema añejo en el sur del estado el que tiene que ver con el agua potable. No tanto con el servicio en sí (que tampoco es una maravilla) sino con el pago oportuno de las tarifas por parte de los usuarios. En Navojoa (valga de nuevo el ejemplo) un asunto como el descrito no ha hecho crisis definitiva sólo porque Dios es grande. Pero el día menos pensado los hechos de que se habla bien pueden adquirir un rango peligroso o perturbador, si es que, dígase de nuevo, no están ya en esa ruta crítica.

Las deudas de los organismos operadores del agua con la CFE están en la base de todo. El dineral que le deben en Benito Juárez (48 millones de pesos) se antoja verdaderamente aterrador. Y lo mismo puede decirse de los adeudos de una buena parte de municipios. ¿Nada nuevo bajo el sol? En efecto.

Más allá de la falta de originalidad literaria de una frase como la anterior, y como ya se sabe en estas alturas, en buena hora no prosperó el anunciado corte del servicio de agua en Benito Juárez. Fue así porque logró pactarse con la CFE una especie de abono a la deuda. Así como se oye.

Lo anterior quiere decir que estaría por pagarse a esa dependencia la cantidad de 130 mil pesos como adelanto de pago de deuda. De este modo tan práctico se evitó el corte del suministro de energía eléctrica en los pozos. Realmente lo que ocurrió fue que muchos usuarios de Benito Juárez respondieron al llamado del Organismo Operador de Agua local y se pusieron un tanto al corriente.

Ramón Armenta Félix, director del organismo del agua, agradeció la respuesta de los ciudadanos de Benito Juárez, sobre todo, dijo, los de escasos recursos económicos, "que son los que más pagan el servicio". En un comentario que es propio resaltar también expuso lo siguiente: "Qué triste y lamentable que las personas que vinieron a pagar son las que están cobrando las pensiones de Bienestar, mientras que las que tienen dinero no acuden". Y concluyó: "No se vale".

Prueba de lo anterior es que hasta el viernes por la tarde anterior se habían recaudado 110 mil pesos, si bien se esperaba reunir pronto la cantidad que se abonará a la CFE. Armenta Félix también expuso: "Creo que sí vamos a alcanzar a salir con los pendientes de pago de la luz y del Seguro Social, así como con los de la nómina, donde también tenemos problemas".

Por lo visto, y cómo es posible inferirlo, el caso del organismo del agua de Benito Juárez es casi igual a los restantes, singularizados todos por crecientes problemas financieros que no son precisamente de ayer. La crisis de tales organismos es mucho más que aguda, y lo más sorprendente es que por ningún lado se avizoran las soluciones pertinentes en lo inmediato. Nada de esto que se platica sería real si, por ejemplo, existiera una conciencia responsable para asumir puntualmente el pago del agua. Como lo anterior más bien parece una fábula, es por eso que la prestación de un servicio tan indispensable como el que se describe siempre está en riesgo de ser suspendido por los problemas económicos de los organismos encargados de tal servicio.

Tal historia no es nueva...

