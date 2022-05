Es tiempo de hablar de lo bueno

Y todo es diciendo y haciendo lo que mejor le queda a la sociedad para que tenga bienestar de a de veras, y no dejan de estar en la práctica creando nuevas reglas y leyes que les permitan que ese objetivo no se pierda.

PUBLICIDAD

Porque a veces sucede que de tanta normatividad y reglas no se permite avanzar a los ciudadanos como se quisiera, porque en vez de beneficiarlo lo burocratizan hasta el punto de volver imposible la vida diaria y a veces eso sucede, y mucho.

Pero dentro de todo, esos países están de manera permanente en el propósito de vivir mejor a partir de la sana convivencia de todos sus ciudadanos y también lo mas importante, es que defienden y respetan esos avances.

Y eso es admiración de muchos habitantes de otros países, porque viven como muchos admiradores quisieran que en su país se viviera igual con todas las bondades y beneficios que se observan en esas sociedades.

Porque además de respetar e impulsar lo bueno para su mejor convivencia, difunden y respetan su idiosincrasia ante los demás y están presentes para que su país continúe avanzando por el camino del desarrollo económico y social.

Y de estos ejemplos existen bastantes de los diferentes países del mundo, que también defienden y hablan bastante bien de su país de residencia cuando se viaja por el mundo y son orgullosos de su historia y de su cultura.

Y esto precisamente es un tema muy importante, que se debe de adoptar en la nación mexicana, porque los que hablan maravillas de la cultura mexicana son los extranjeros, porque reconocen de dónde viene este país y cómo se forjó.

Porque durante muchos años se ha adoptado la postura que ya se ha vuelto parte de la cultura, de hablar mal de país y de todos sus estados y municipios, por muchos que aquí nacieron en esta milenaria tierra, pero no se reconocen.

Y mucho puede ser por la formación de la historia mexicana que estaba determinada a que se entendiera de una sola visión y además de que todo se fue radicando a la situación política del país.

Que si no era ganador el candidato de su preferencia, lo siguiente es hablar mal de todo lo que es la sociedad, independientemente de que al hacerlo también el que lo dice se perjudica, porque aquí nació y aquí vive.

Es importante conocer que en todas las entidades del país existe historia, talento y trabajo continuo que es de bastante orgullo para todos los mexicanos y está demostrado.

La confrontación por las situaciones que se dé, no es el camino más conveniente para cambiar la vida de un país y su sociedad, porque eso no lograra que se avance en beneficio, al posicionarse como mexicanos en ser los primeros en hablar mal de ella.

Habrá que conocer y saber de qué la nación mexicana en su nacimiento es milenaria, más antigua que la cultura china, que es de admiración de muchos menos de los mexicanos

Es bastante bueno el empezar a conocer y defender y posicionar la identidad mexicana en cualquier lugar y en cualquier escenario, porque ya es tiempo de hablar de lo bueno de México y de sus estados y municipios.

DEL ESCRITORIO

Preocupación permanente en muchas regiones del país, porque en un tercio del territorio nacional, la sequía está severa y extrema y las que no están con esas características tienen un problema de disposición mínima, en los que su apuesta está en la llegada de los tiempos de lluvias para poder resolver esa vital necesidad....Aunque muchos no lo ven así, el peso mexicano ha presentado una importante consistencia monetaria en los últimos tiempos, cuando las economías de otros países han presentado críticos problemas y sus monedas no están con una vital dureza y eso es plausible para la política monetaria de México...Interesante que la banca HSBC, abra recursos financieros para las mujeres empresarias del país, lo que permitirá que cada vez estén las empresarias mejor posicionadas en el área productiva nacional eso es un importante estímulo para ellas.