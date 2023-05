Érase una vez en un municipio

Está sobre la mesa en todos los campos de la inversión en el país, que exista un real estado de derecho para que las inversiones fluyan en todos los sectores de la economía mexicana y eso es una regla básica que está en la Constitución porque eso proporciona certidumbre...... De lo que no existe duda, es que la economía está creciendo y va por buen camino, pero podría crecer más si se le quitaran algunas vibraciones que no dejan que avance a más velocidad en el país...... Ojalá y muchas inversiones públicas y privadas lleguen antes de que haga presencia el ambiente de las campañas políticas, porque, aunque no se reconozca, sí se disminuye su ritmo. Ojalá y no sea así y se logre más en la realidad

Ahí, todo se resolvía de forma inmediata porque existía la voluntad de la sociedad y Gobierno para que todo marchara como corresponde a un buen Municipio y su importante ciudad.

En sus trazos viales, la ciudad era un orgullo en el país y en el extranjero que cada vez que se lo comentaban a un habitante local, mostraba signos de satisfacción ante ese reconocido comentario. Porque, además de todo, era una ciudad que venía conjuntamente con el trazo agrícola de su productivo valle, que fue casa de bastantes familias europeas y norteamericanas.

Ellos trabajaron brazo con brazo para lograr que el éxito de su producción agrícola fuera reconocido y valorado por nacionales y extranjeros, como así sucedió, porque mucha gente quería venir al lugar.

Y así fueron pasando los años en que la prosperidad siempre estuvo presente en ese lugar, porque la agricultura daba para eso y más, todos los habitantes se sentían beneficiados y agradecidos.

Porque era una satisfacción vivir en un Municipio así porque el crecimiento que iba presentando su ciudad y el desarrollo que iba teniendo su valle agrícola era la base del ingreso familiar de todos.

Se llegó a pensar por parte de algunos gobiernos que la capital del Estado estuviera en este próspero Municipio y para ello iniciaron el traslado de dependencias federales, como inicio.

Y era tan importante su desarrollo agrícola y su avance productivo, que algunos pioneros del valle agrícola lograron integrar a un reconocido investigador en genética agrícola para continuar avanzando.

Fue tanto el éxito de este proyecto de investigación en el desarrollo de más variedades de trigo, que inmediatamente se logró el reconocimiento mundial por la aportación a la alimentación de muchos países.

Y ese éxito fue también reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, que determinó establecer un centro de mejoramiento del trigo y el maíz, capacitando a investigadores del mundo.

Como parte importante del Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, en el que los productores eran impulsores de la investigación y sustentación económica con la aportación del Gobierno Federal.

Y todo marchaba muy bien, pero en la década de los setenta, cambia la fisonomía de la tenencia de la tierra y el panorama se enrareció y nada volvió a ser igual.

La investigación agrícola dejo de tener apoyo federal y la Entidad comercializadora de los productos agrícolas dejó de presentar sus precios de garantía, que daban certidumbre al productor.

Y lo que alguna vez se pensó que el avance económico y social del Municipio se empezó a desmantelar en todas direcciones, que hasta se empezaron a llevar a las dependencias federales a la capital del Estado.

Eso hizo que el Municipio y su creciente ciudad bien trazada y orgullo nacional, empezara el camino de ser una ciudad más, como las que existen bastantes en el país, que no terminan de completar los recursos económicos y materiales para retomar el camino de la prosperidad perdida, en el cual todos tenían su tostón.

Y hoy es otro Municipio y la ciudad es diferente a la que se tenía como referencia de ser la orgullosamente mejor trazada y que en su desarrollo urbano dejo atrás su equilibrio.

Hoy solo queda apoyar a los productores agrícolas y retomar por parte de la sociedad el volver a ser el Municipio reconocido a nivel nacional e internacional, por ser uno de los mejores en el país.

Y sólo se logrará, invirtiendo y creyendo en él y en su gente porque solo de esa manera saldrá adelante, porque la grandeza no vendrá de fuera si no que el resurgimiento será solo con todos y en equipo.

DEL ESCRITORIO

Está sobre la mesa en todos los campos de la inversión en el país, que exista un real estado de derecho para que las inversiones fluyan en todos los sectores de la economía mexicana y eso es una regla básica que está en la Constitución porque eso proporciona certidumbre...... De lo que no existe duda, es que la economía está creciendo y va por buen camino, pero podría crecer más si se le quitaran algunas vibraciones que no dejan que avance a más velocidad en el país...... Ojalá y muchas inversiones públicas y privadas lleguen antes de que haga presencia el ambiente de las campañas políticas, porque, aunque no se reconozca, sí se disminuye su ritmo. Ojalá y no sea así y se logre más en la realidad