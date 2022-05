Enlace en las instituciones oficiales

... muchas veces, no se realiza como se dice y porque no todo está enlazado.

Y poco se ha hecho para que desaparezca esa práctica y se avance por el camino de la efectividad de los propósitos oficiales para que realmente cambie la fisonomía de las necesidades que presenta el desarrollo.

Porque es continuo el compromiso que se realiza por parte de las autoridades, cuando se habla de llevar a otros niveles de desarrollo a la sociedad de las regiones y municipios y todo con el apoyo de las instituciones gubernamentales.

Y en serio este tipo de menciones, que implican un gran compromiso, son de bastante necesidad, porque es lo que realmente se ha requerido siempre y hoy más que nunca se necesita porque pasar del dicho a los hechos, no es algo común.

Y en ese sentido, sucede que en algunos gobiernos se establece el compromiso de realizar alguna obra o servicio de beneficio para toda la sociedad y se indica a el área institucional que será la responsable y todo bien.

Pero en el camino de su realización o ejecución de los servicios y la ejecución de la obra, no están todas las que participarán de otras áreas de gobierno, porque desconocen lo que la otra dependencia va a realizar.

Y es ahí donde el propósito del gobernante queda trunco porque no hubo la coordinación que permitiera el enlace preciso de los proyectos acordados con la sociedad.

Esa forma de funcionamiento es muy común en los diferentes niveles de gobierno y afecta lo que se denomina el avance y desarrollo de un Plan de Desarrollo, al no darse cumplimiento a sus objetivos de manera puntual.

Y esto también afecta la credibilidad y el atraso en el desarrollo que se requiere porque es práctica común en las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, haciendo pensar que no existe la Mejora Regulatoria.

Porque si eso sucede a veces en una administración municipal, donde una dependencia no se enlaza con la otra, difícilmente se puede pensar que exista una real coordinación entre lo que hacen las dependencias estatales y federales con el primer nivel.

Aunque se encuentren en los estados o municipios, donde su objetivo es realizar actividades de gobierno para beneficio de sus ciudadanos, según establece su propósito de representación, en su mayoría no existe coordinación o así se ve.

Siempre se comenta que para poder impulsar el desarrollo de una región o municipio, se necesitan recursos económicos y no está fuera de realidad ese comentario, pero no hay que olvidar que también es necesaria la coordinación.

Porque en un nivel de gobierno pueden concebir un plan o programa de obras o servicios, que implican participación de los tres niveles oficiales, pero si los desconocen no es avanza en beneficio.

Es por ello, que deben de ser importantes las reuniones de enlace institucional, en el mismo nivel de gobierno y sus dependencias, así como en los otros dos, para que de esa manera se logre mayor efectividad gubernamental.

DEL ESCRITORIO

Probablemente no se esté viendo con mucha preocupación lo que hoy se conoce como la Viruela del Mono, que hasta el presidente de los Estados Unidos JoeBiden, les pide a todos los países que le pongan mucha atención, ya que todavía no se sale totalmente de la pandemia y que también puede afectar a las actividades productivas de las economías que hasta hoy no se alcanzan a reponer, lo que faltaba... Muy interesante, que a México se le abra otra puerta a la comercialización de sus productos, como será al firmar unacuerdocomercial con el Reino Unido, cuyas negociaciones ya iniciaron y la primer ronda será el 11 de julio próximo... Por si se desconocía, México se acaba de posicionar como el segundo país en el mundo como receptor de remesas, después de India, desplazando a China, y ocupa el primer lugar en América Latina y al parecer van a la alza sus captaciones.