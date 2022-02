El reto de apostarle a Cajeme

"No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico"- Aristóteles

Por: Héctor Manjarrez Rubalcava

Durante estos últimos tiempos, se ha evidenciado estadísticamente la caída del municipio con respecto a visita de extranjeros, se puede estimar hasta de un 40% en el último año, debido a la inseguridad que se vive. Considero que está de más mencionar las cifras de homicidios, robos o los crímenes que se cometen en la localidad, sin embargo, lo que sí vale la pena mencionar, es que no es una situación que se puede solucionar de la noche a la mañana. El complejo contexto de inseguridad de Cajeme parte desde distintos enfoques, primero, el hecho de cumplir los compromisos de pasados y actuales miembros de las corporaciones que se realizan con grupos del crimen organizado, es decir, la famosa "división de mercado", que simplemente no se respeta y ello trae consigo una serie de conflictos bélicos en la ciudad. Por otra parte, la inseguridad viene indiscutiblemente adherida con la venta ilegal de drogas, al ser esta última un factor de venta es muy frecuente el uso de "mano fuerte" para su misma compra, venta o para cobrar deudas, lo cual además de ser inaceptable, a su vez implica un daño gravísimo hacia la salud social. En ese sentido, las estrategias por parte de las dependencias policiacas deben concentrarse en redoblar los esfuerzos en generar una proximidad social, debido a que en años anteriores existía un verdadero compromiso por parte de la ciudadanía en reportar hacia sus autoridades cualquier hecho ilícito para con ello brindar una rápida y efectiva respuesta a los crímenes, sin embargo, en la actualidad los ciudadanos desconocen y desconfían de sus autoridades. Cabe destacar que, algo a favor y que debe de ser muy valioso para Cajeme es el hecho de que en contraste con algunos diez años atrás, hoy en día se cuenta cada vez con más convicción de salir delante de esta terrible por parte de la ciudadanía, lo cual representa una gran oportunidad para hacer las cosas, no únicamente decirlas. Mientras tanto, en palacio municipal cada conferencia que realiza el presidente Lamarque aborda el tema de seguridad municipal con la certeza de que realmente se está haciendo un cambio drástico en la ruta que lleva o más bien llevaba el municipio, para ello se requiere mucha fortaleza personal para "aguantar los trancazos". En otras palabras, cuando un político, sobre todo aquel con reputación de haber gobernado anteriormente, decide tomar fuertemente alguna postura sobre un tema delicado, sólo le permite vivir bajo dos realidades, la primera, en la hipocresía y la segunda, en la coherencia, ¿Dónde estará el alcalde Lamarque?, ¿Habrá la oportunidad de reelección?, sólo el tiempo lo dirá.

