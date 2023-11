El proyecto: oigan señores, el tren

Como ya se había anunciado desde hace bastante tiempo por la administración federal, hoy se establece el regreso del tren de pasajeros para el país en diferentes rutas nacionales.

Con la emisión de un decreto por parte del Ejecutivo, se establece la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano.

Ahí se establece también que los concesionarios del servicio de transporte de carga podrán diversificar sus operaciones para incluir el traslado de personas hacia los destinos donde se prestará el servicio.

También se indica de manera muy precisa que los concesionarios del transporte ferroviario de carga tienen hasta el 15 de enero de 2024 para presentar los proyectos para el servicio de pasajeros en sus vías.

Y que en caso que los concesionarios de transporte de carga, no muestren interés o no presenten propuestas viables, en términos de inversión, tiempos de construcción y modernización de vías, el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina o con otros inversionistas con propuestas viables, podrán impulsar este proyecto.

Y como se indica, el servicio de transporte de pasajeros por tren permitirá la protección del medio ambiente al contar con vías férreas electrificadas, que su reconocimiento es que es totalmente seguro.

Todavía en el país se recuerda la existencia de este servicio de pasajeros, que dejó de prestarse el 1 de enero del año 2000, después de 94 años, y que era utilizado por 12 millones de personas.

Y la pregunta que quedó en el ambiente de la sociedad acerca de este servicio, es por qué dejó de funcionar por parte del gobierno, si era muy necesario para muchos mexicanos.

Puede que la respuesta más inmediata fuera que ya no era rentable la prestación de este servicio, solamente para el traslado de mercancías, era lo que lo hacía viable.

Pero hasta hoy esa respuesta no logra quedar del todo aceptada por la cantidad de países que cuentan con este servicio a la población y lo hacen de manera exitosa.

También es importante establecer que la modernización de este servicio lo logra hacer viable y si no existe su renovación, necesariamente el servicio se empieza a ver incosteable en su desempeño.

Y todo ello no sea factible y más cuando sus movimientos administrativos y técnicos están en diferentes administraciones públicas, que no tienen en sus prioridades el servicio y por eso no se modernizó.

El gobierno mexicano lo administró durante sesenta años por medio de Ferrocarriles Nacionales de México, que era la entidad paraestatal responsable de su administración y operación.

Dejó de ser viable económicamente porque no se administró correctamente para lograr ser rentable y lograr con ello hacer permanecer a un servicio de transporte nacional y eficiente.

Pero uno de los objetivos fundamentales de la sociedad y del gobierno, es el impulso al desarrollo y las vías férreas son un factor importante para lograr este importante propósito.

Y hasta hoy no existe un argumento económico que determine que la operación del transporte ferroviario de pasajeros no es viable, como se ha venido manejando de oídas.

Lo que sí está claro, es que es totalmente viable económicamente el transporte de pasajeros y que también con ello se logra la integración social y regional, lo mismo que hacer vías terrestres.

Ahora lo que está sobre la mesa es la oportunidad de que la inversión privada participe de forma plena en la prestación de este importante servicio y al no ser así, nuevamente regresará al control gubernamental.

Y al parecer será tarea de la próxima administración federal el llevar a cabo este proyecto ferroviario de transporte de pasajeros en siete rutas en el país, como se indica en la propuesta.

DEL ESCRITORIO

Qué bien que la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, toca el tema del nearshoring al comentar que como que no se ha entendido este fenómeno económico de relocalización de empresas hacia México y por otro lado la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados manifiesta que invertirán alrededor de tres mil millones de pesos en la construcción de 50 parques industriales y eso indica como que falta una mesa de acuerdos para definir estrategias conjuntas y para adelante...... Interesante la información de 2022 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática que indica que el Pacífico es el que le da de comer al país, nada más que en este análisis hizo falta Sonora, donde el Valle del Yaqui y el sur del estado son aportantes de una cantidad muy amplia de productos para el consumo nacional, que por cierto trae dos problemas para que pueda continuar; uno es el agua y el otro es el apoyo federal, que de seguir así no habrá mucho qué producir...... Se dice que las tasas de interés iniciarán su descenso hasta marzo de 2024 para estimarlo en los planes de desarrollo de negocios en futuros proyectos.