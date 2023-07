El factor X

Sin duda, la política nunca dejará de sorprendernos y como dice el refrán, en el juego de la política las cartas se tiran todos los días, se escribe lo anterior debido al giro que dio la contienda en búsqueda de la silla presidencial de 2024, en el que, prácticamente desde principios del actual gobierno, hasta hace unas semanas, el único jugador visible en el tablero era Morena y sus suspirantes, quienes parecían ir en caballo de hacienda rumbo a la presidencia de la república sin que oposición alguna. Empero, y como suele suceder, a Morena parece que la carrera presidencial podría complicarse y no ser el día de campo que esperaban ya que, recientemente, la irrupción de la senadora Xóchitl Gálvez en el escenario nacional, podría, por lo menos, representar un riesgo considerable para las aspiraciones morenistas de permanecer en el poder federal un sexenio más. En primera instancia comenzaremos por descifrar ¿quién es Xóchitl Gálvez?. Xóchitl es una empresaria dedica al rubro de la tecnología, originaria de Tepatepec, Hidalgo, comenzó su carrera política como directora de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, para posteriormente convertirse en jefa delegacional de la alcaldía de Miguel Hidalgo, y actualmente funge como Senadora de la República. Como muchos lo saben, Xóchitl Gálvez buscaba originalmente su candidatura a la Gubernatura de la Ciudad México, pero fue justamente el presidente López Obrador quien la subió a la palestra al mencionar erróneamente en su mañanera, que la senadora afirmaba no estar de acuerdo con los programas para adultos mayores, por lo cual, Xóchitl solicitó un amparo para poder desmentir los dichos presidenciales, mismos que fueron rechazados al cerrarle la puerta a sus intenciones, debido a lo cual, la noticia obtuvo resonancia de carácter nacional y comenzaron a colocar a Gálvez Ruiz como posible aspirante a la silla presidencial desde la oposición. Es desde ese momento hasta la fecha que, los ataques de parte de las corcholatas y desde el púlpito presidencial no han cesado en contra de la aspirante del Frente Amplio por México, de una manera sumamente sospechosa ya que, como bien lo ha comentado la propia Xóchitl, si en realidad fueran tan arriba en las encuestas como presumen, no tendría razón de ser la andanada de ataques de los que ha sido objeto desde que levantó la mano en búsqueda de la presidencia de la república, a lo cual, la senadora ha mencionado que, gran parte del coraje hacia ella se debe a que, en los comicios de 2018, la ahora también aspirante presidencial Claudia Sheinabuam, en compañía del hijo de López Obrador, acudieron a la casa de Xóchitl en búsqueda de su adhesión al proyecto morenista, misma invitación que fue rechazada. Entre las críticas que se le realizan a Xóchitl se encuentra las supuestas irregularidades en su empresa, así como los tratos que existen entre esta y el gobierno de México durante distintos momentos, asimismo, en el plano político se le han hecho observaciones de ser un producto "inflado", es decir, que en realidad no cuenta con una base de apoyo social lo suficientemente amplio como para vencer a la estructura oficialista de Morena, quienes tienen trabajando en campaña adelantada desde hace más de dos años. La política, así como la vida, ha demostrado ser caprichosa, quienes se sentían vencedores en muchas ocasiones terminaron vencidos, de eso a que, los aspirantes de Morena terminen por perder lo que sentían ganado aún dista mucho de convertirse en realidad, por lo que, el proceso que está llevando el Frente Amplio por México representa la magistratura ideal para medir la verdadera fuerza de una senadora que vino a irrumpir el escenario político nacional, en miras de una elección de solo dos opciones distintas para los mexicanos. borbonmanuel@gmail.com