El día después...

... ¡Shh, Shh¡...no hagan ruido señores, señoras, jóvenes, ancianos, niños y sonorenses en general, no vayan ustedes a hacer ningún ruido que los pueden despertar.

¿Qué no saben que ayer en la noche la mayoría de ellos se fueron a celebrar que se sacaron la lotería, (y algunos, para colmo de las suertes, sin comprar cachito) a un restaurante de lujo, en donde comieron como reyes, bebieron como cosacos y bailaron hasta el amanecer, riendo a pulmón suelto mientras exhalan grandes bocanadas de los habanos más puros?

La dicha ha tocado a su puerta gracias a tu voto. Por cierto, en algunos casos, en más de una ocasión, pues ellos sí saben cómo hacerlo. No, ellos no son como nosotros, ellos son los suertudotes; los que brillan bajo las luces de oropel. Son ellos los que vuelan en primera clase. Son ellos mismos los que ocupan siempre los lugares VIP en conciertos, exposiciones, estacionamientos, y, por supuesto, en los informes de gobierno y, para cerrar con broche de oro, tienen fuero, (perdón de la justicia y de las leyes) por si alguno de sus deslices les llegará a provocar algún "problemita" con las autoridades.

Seguro te habrás de preguntar, y bueno, qué carrera o qué estudiaron ellos para ocupar esos puestos tan importantes. ¿Cómo lograron esos escaños en donde están puestas las esperanzas de los mexicanos? Cómo le hacen para ganar tanto dinero y hacer tan poco, o casi nada, pero, sobre todo, cómo pueden ser tan cínicos y sin que nada pase porque, aflójale tú el paso en la chamba, común de cualquier mortal, y vas pa´fuera de volada. En cambio, ellos, si acaso se ocupan y preocupan por algo, es por el nuevo "hueso" que desean roer con sus finas manos en las próximas elecciones.

Claro, no todos son iguales, hay quienes sí están legislando, fiscalizando y gestionando, que fue para lo que los contratamos, o están haciendo contrapeso al presidente en las cámaras, pero las noticias (y la realidad) nos enseñan que a unos meses de que terminen su "gestión" y entren los que siguen, la mayoría de los hache diputados, alcaldes, senadores, presidente, no han sacado la chamba y hay quienes hasta el momento no han presentado ni una sola iniciativa de ley, ningún punto de acuerdo, presentando en cambio, sólo gastos por comprobar. Da pena.

El mismo bajo perfil de trabajo se ha detectado en el desempeño de los regidores de los ayuntamientos, mientras que a nivel nacional la misma falta de cordura tiene tomada la tribuna del Congreso. En cuanto al Ayuntamiento de Cajeme, es poco lo que se difunde sobre las labores del Cabildo, aparte de levantar la mano... seguro, todo marcha bien.

No nos extrañe el por qué la pobreza, el caos y la falta de entendimiento rondan a nuestro alrededor.

Creo que las noticias del bajo desempeño de nuestros diputados y demás representantes populares, nos abren los ojos y nos obligan a solicitar a los partidos políticos de la manera más atenta, que ya basta que las diputaciones, regidurías y demás cargos políticos y públicos sigan siendo premios y regalos a la ignorancia, al compadrazgo, la "popularidad" y a las corruptelas. Ya es hora de que los ciudadanos trabajemos por nosotros mismos y hagamos a un lado a tanto malandrín de cuello blanco y conciencia negra que sólo ven a México como un botín. Chuyhuerta3000@gmail.com