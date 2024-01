El avance tecnológico

El embate tecnológico digital distintivo de un tiempo como el de hoy, se advierte en los más diversos frentes de la rutina cotidiana. Por ejemplo, en Ciudad Obregón los comerciantes ambulantes del centro incursionaron ya el año pasado en las operaciones electrónicas. Al mismo tiempo, también en el ámbito cajemense se teme que el día de mañana pudieran desaparecer los clásicos "cachitos" de la Lotería Nacional ante al avance de los mecanismos digitales. A lo anterior hay que agregar que los usos y costumbres de la Tribu Yaqui están desapareciendo. (Como los propios de la Tribu Mayo, podría decirse igualmente, aunque sea a vuela máquina).

En efecto, los vendedores ambulantes del centro obregonense incursionaron ya (o están incursionando) en el comercio electrónico. Pero en realidad esta no es una prioridad para ellos, aunque ya existen clientes que hacen sus compras mediante las nuevas tecnologías. "El gremio se está adaptando", dijo a DIARIO DEL YAQUI Manuel Montaño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Vendedores en Pequeño. Relató que ya existen clientes que hablan para pedirles a domicilio comida, lentes y algunos otros artículos, lo que también significa ventas para los comerciantes, quienes se adaptan a estas modernas tecnologías. "Nos está yendo bien, pero tampoco es la prioridad", señaló.

El caso de los "cachitos" de lotería también podría ser sintomático o evidente de los tiempos de avanzada tecnología que se viven hoy por hoy. Y es que se ha empezado a creer que podrían desaparecer los "billetes" físicos de la Lotería ante la moderna digitalización existente. De esta manera, hay que decir que resultan interesantes los conceptos que sobre el tema expresó el gerente de la Lotería Nacional en Sonora, José Ramón Becheret Barraza.

De esta forma, señaló que por ser un patrimonio histórico del país, los vendedores de "cachitos" de la lotería Nacional quieren cuidar el boleto físico y así preservarlo frente a las tendencias digitales que toman cada vez más fuerza en todos los ámbitos. En defensa de esta actividad física o material, Becheret Barraza sostuvo que los "cachitos" de la LN documentan la historia y cultura del país, por lo que se trabaja para seguir ofreciéndolos en los puntos de venta y así lleguen a las nuevas generaciones. Comentó que ellos, como comercializadores, luchan para que perdure esta tradición, "y que no se vaya por lo electrónico o por los casinos, porque lo de nosotros, como mexicanos, es la Lotería Nacional".

He aquí, entonces, unas sentidas y gallardas palabras dichas en defensa, ciertamente, de una muy sentida y apreciada tradición, la que, sin embargo, hoy sufre el embate de la modernidad, dicho así en unas cuantas palabras. Pero no puede ni podrá ignorarse que la Lotería Nacional y sus "cachitos" han sido y son parte inapreciable de la cultura mexicana. Valdría la pena que no salieran del cuadro de nuestra más sentida sociología nacional, por más que no resulte posible bajo ninguna lógica oponerse al avance de la modernidad en sus diversas manifestaciones benéficas.

Mientras tanto, por una variedad de significativas razones, entre las que la tecnología, por supuesto, no es ajena, los usos y costumbre de la Tribu Yaqui están desapareciendo y sustituidos por la cultura occidental y de esta manera el conglomerado indígena pierde sus raíces, cosmovisión e identidad. Algunos de los oficios tribales que están desapareciendo son los de abogados, moros y cantoras.

Cabe aclarar que los "abogados indígenas no son como los que conocemos civilmente en el ámbito de la aplicación de las leyes. En la cultura indígena se trata de un oficio cuyos practicantes son los encargados de dirigirse ante la comunidad en celebraciones como bautizos, bodas y fiestas tradicionales. Así lo comentó María Trinidad Ruiz Ruiz, directora de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme.

Indicó que la afectación de los usos y costumbres de la Tribu Yaqui, no sólo es inducida por la cuestión tecnológica de hoy, sino también por factores como la política, la música, la vestimenta e incluso por el predominio del idioma español. Señaló que el riesgo es que tales usos y costumbres van desapareciendo y uniéndose con la cultura occidental para luego perder raíces, cosmovisión e identidad. Nada de esto, por supuesto, resulta alentador para un conglomerado como el de los yaquis. Sin embargo, tiene que reconocerse que los tiempos de hoy son como son y que no todos los perjuicios que causan tienen su origen en la tecnología o el avance científico.

Otros son también los factores que terminan por afectar severamente la sana y progresista superación social y cultural de las comunidades indígenas. Aunque nunca podrá negarse que su inevitable exposición a la modernidad de hoy, termina poco a poco por alejarse de lo que es suyo o propio cultural y existencialmente hablando. Algo o mucho tendría que hacerse para salir al paso de estas circunstancias. Pero con hechos y no con simples palabras...

