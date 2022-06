El análisis de la economía ya es global

PUBLICIDAD

Y ese es el análisis que siempre se ha hecho al correr el tiempo, que a veces se ha creído que lo que le sucede es solamente producto de las políticas económicas acertadas o equivocadas del gobierno en turno.

Pero regresando un poco al pasado cuando se inicia la apertura de la economía mexicana, al dar sus primeros pasos en lo que hoy en día se conoce como globalización, se da en el periodo de 1982-1988, cuando se empiezan a abrir las puertas de México para el comercio y paralelamente la llegada de inversión extranjera que con el que tiempo iba a tener mayor presencia.

También se dijo que el país con este inicio en el mercado global arrancaba su desarrollo para estar en el primer mundo como hoy se conocen muchos países y que a México no le alcanzó el discurso para lograr estar en ese nivel.

Porque es muy cierto que la participación en el mercado global se inicia a partir de los acuerdos comerciales, pero también es cierto que son necesarias las acciones efectivas de impulso a la planta productiva para lograrlo.

Desafortunadamente no se alcanzaron a concretar para que se avanzara económicamente en las mismas condiciones que los otros dos socios comerciales porque las actividades comerciales no se consolidaron.

Lo que se dijo en un tiempo de que habría que prepararse para administrar la abundancia petrolera y de que ya casi estaba México en el primer mundo por la apertura comercial, no se cumplió con ninguna de las dos.

Y conforme avanzó el tiempo, el país ya está en otro plano porque las condiciones de apertura comercial han cambiado de forma muy diferente a lo que se había acordado de manera benéfica para los participantes.

Porque ahora en los tiempos actuales de pandemia y de confrontaciones bélicas,no solo el país tiene que centrar su análisis y sus efectos en lo que sucede en su interior en el manejo de las políticas públicas,sino que ahora con más intensidad tiene que contemplar al mundo.

Porque en estos tiempos puede existir un correcto manejo de la inversión pública y privada al interior del país y del manejo de las finanzas públicas, pero si las condiciones de las diferentes economías están en crisis, tendrá efectos para el país.

Porque no ya no es únicamente lo comercial lo que esté en la relación entre los países del mundo, sino que va más allá la interrelación, que de alguna manera afecta o beneficia el desarrollo nacional de forma directa.

Y es en ese sentido que el análisis de los indicadores económicos no se puede hacer de manera doméstica porque estaría fuera de la realidad, ahora el contexto exterior incide de forma fundamental en saber el comportamiento de la economía del país.

Y de esa manera, todo ello de manera directa le llega a los estados y municipios del país, aunque en los convenios tengan establecidos que es con México, como país.

DEL ESCRITORIO

Interesante saber cómo está la economía en su renglón del mercado de consumo de las gasolinas y que a veces no se conoce lo que sucede en otros lados, donde por ejemplo en España el litro de tiene un costo de 44 pesos y en Estados Unidos está entre 30 y 35 pesos y puede que más, a como se ve el mercado... La Reserva Federal de Estados Unidos vuelve a incrementar las tasas de interés en 75 puntos base, con el objetivo de frenar el incremento de la inflación en ese país y que su equivalente también lo hará en México... Algo o alguien no está funcionando para que el Plan contra la Inflación y la carestía sea de resultados positivos porque en el mes de mayo la canasta básica determinada en este paquete presentó un incremento del 11%, aunque el objetivo era que no se incrementara.