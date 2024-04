El agua se acaba y la economía se afecta

A veces se llega a pensar que la crisis de la disponibilidad de agua en los diferentes municipios del país es un problema que no se toma como prioridad, hasta que ya se tiene, porque notas periodísticas van y vienen en los diferentes medios y no parece que la problemática sea de importancia para los diferentes gobiernos, porque la aplicación de medidas de respuesta no se ven.

Y ya son muchos foros y eventos donde se indica de forma profesional y precisa la necesidad de establecer políticas inmediatas para enfrentar las crisis hídricas que hoy estan en varias regiones del país, y lo que más se alcanza a ver es que existe una programación de suministro de agua en pipas donde tienen esa problemática, pero poco se observan las estrategias para enfrentarla.

Que lo más que se escucha de medios oficiales es que no hay problema en esa necesidad y todo es atendido cuando existe una problemática, que resolver en la de manda de agua, pero el asunto es más preocupante, porque el agua no se presupuesta como pueden ser los recursos públicos, que su ingreso y gasto se determinan para que sean anuales con base en un objetivo de recaudación.

Aquí, la problemática va más allá de una programación numérica, porque el agua se acaba y se acabó, y es ahí donde habrá que ver qué sigue para los habitantes de una comunidad, que para conocer los efectos de la falta de agua sólo es cuestión de acordarse de un día, cuando, por necesidad de mantenimiento, se le corta el agua a una comunidad.

La problemática social se agudiza y los habitantes de una comunidad están a la espera de la hora cuando se dijo que regresaría el suministro de agua, porque ha interrumpido su forma de vida.

Ahora, si esta situación se amplía a bastantes días, o que no exista disponibilidad de agua, difícilmente será resuelta con medidas emergentes, cuando se tuvo el tiempo para planear soluciones.

Y que otro efecto será, de forma directa, en la producción de productos agrícolas, necesarios para la alimentación de la sociedad, y que esta problemática ya está presente en ese sector, que, en buena medida, una solución que se realiza a la falta de agua es la restricción de su disponibilidad en los diferentes cultivos, donde todavía existe disposición.

Y otra respuesta a esta problemática hídrica es la importación de productos agrícolas para satisfacer la demanda del mercado interno, y que este también lleva otros ingredientes, porque la ubicación de México, como el principal importador de maíz en el mundo, es un importante indicador de lo que sucede en el sector primario nacional, cuando en el país lo que se demanda, por parte de los agricultores nacionales, es producir, porque existe suficiencia para hacerlo, pero en este rubro se demanda certidumbre.

Que, como en toda sociedad, si no existe la disponibilidad de agua el efecto económico y social para una comunidad es inmediato, porque se dejará de avanzar, económica y socialmente.

Ojalá y que dentro de las acciones que realizan las entidades, responsables del uso y manejo del agua, tengan contemplada la participación de la sociedad en todos sus sectores, para que sean efectivas.

DEL ESCRITORIO

Puede ser que en las proyecciones sobre el crecimiento de Producto Interno Bruto (PIB), que hacen las diferentes entidades publicas y privadas exista la certeza cuando se dice que en México estará en 2.5% y el el 3.5% en el 2025, pero en años anteriores la realidad hizo que fueran mejores los indicadores y es entendible, porque así son las proyecciones...... Es entendible en estos tiempos de llegada de inversión extranjera, que no todos los municipios del país entran en esta viabilidad, por las diferentes características que presentan cada uno de ellos, pero sí pueden impulsar su desarrollo económico y social con otras alternativas....... Hoy que se ve de cerca la jornada laboral de 40 horas, sería interesante observar la efectividad laboral en la que la plataforma Asana, en su análisis, indica que se pierden muchas horas de la semana en labores innecesarias que afectan la productividad en el trabajo y que sería interesante analizar su veracidad.