Economía del hogar

Por desgracia, no todos los hogares en nuestro país toman decisiones correctas a la hora de administrar su gasto y sus deudas, lo que en los hechos se traduce en una menor calidad de vida para sus miembros.

PUBLICIDAD

El Banco de México (Banxico) elaboró recientemente una Encuesta de Competencias Financieras, la cual arroja luz sobre las decisiones que toman los hogares para planear y registrar sus gastos, manejar su liquidez, su preparación para afrontar emergencias, entre otros aspectos.

De acuerdo con esta encuesta, 4 de cada 10 hogares en el país no llevan ningún tipo de registro, plan o presupuesto de los ingresos o gastos que realizan en el mes y, por lo tanto, difícilmente pueden mejorar la planeación de su gasto mensual.

Por otra parte, solamente el 27.0% de las familias mexicanas no tiene deudas, mientras que el 31.5% tienen deudas que no siempre pueden pagar o son tan altas que definitivamente no las pueden cubrir.

El documento también señala que apenas el 38.6% de los hogares pagan a tiempo todos sus servicios de renta, agua, luz y telefonía, mientras que el resto presenta algún grado de atraso en el pago de estos servicios, los cuales en muchos casos son elementales para mantener o contar con una vivienda.

Una pregunta muy interesante de la encuesta, es sobre los mecanismos a los que recurren los hogares para recuperarse en periodos donde los gastos superan a los ingresos.

El 27.7% de las familias respondieron que para salir de los apuros económicos le piden prestado a familiares o amigos y el 17.5% usan sus ahorros en efectivo. En contraste, sólo el 23.1% redujeron sus gastos en el hogar y el 10.2% venden o empeñan algún bien.

En la vida y en las finanzas siempre es importante tener metas. Pero en el caso de los hogares mexicanos, solo 4 de cada 10 declararon tener alguna meta económica o financiera a mediano y largo plazo.

De los hogares que si tienen metas, el 39.8% tiene en mente adquirir una vivienda, el 18.5% quiere ahorrar para el retiro y el 9.2% tiene alguna meta relacionada con el esparcimiento, como salir de vacaciones.

Llama la atención que únicamente el 0.4% tiene como meta liquidar sus deudas y apenas el 1.3% quiere ahorrar para emergencias.

Un gran problema que debería estar siempre presente en la mente de cualquier trabajador es cómo afrontar el retiro laboral, es decir, proyectar de dónde se van a obtener ingresos y sobre todo cómo lograr que se mantenga sin grandes cambios su nivel de vida.

En 3 de cada 10 hogares planean afrontar los gastos en la vejez con los ingresos que obtengan de sus activos, y otros 3 de cada 10 prevén hacerlo con las rentas que obtengan de sus bienes.

Resalta que un 16.4% piensa afrontar la etapa de retiro con los apoyos que le del gobierno y solamente el 3.0% considera lo que recibirá por su pensión o jubilación.

Todos estos datos resultan reveladores sobre las costumbres y hábitos financieros que tienen los hogares en nuestro país.

Es fundamental que en México avancemos hacia una mayor educación financiera entre la población, incluso difundiendo conocimientos en esta materia desde las escuelas, para que niños y jóvenes aprendan desde temprana edad a tomar mejores decisiones para su bolsillo.

Mientras más mexicanos estén mejor educados en el manejo de sus finanzas personales y además sean incluidos en el sistema financiero, esto puede ayudar a reducir considerablemente la pobreza y la desigualdad.

Twitter: @GomezReyna