Dos MP fuera de Fiscalía y venganzas en Bomberos

Aunque con mucho sigilo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ya está actuando para mejorar sus procesos, a fin de que los ciudadanos en realidad sean atendidos como se merecen.

Tal es el caso, refieren algunas fuentes bien informadas, de los que fueran agentes del Ministerio Público en la región, Roberto Quintanar Rivas y Carlos Andrés Jaime López, a quienes diversas personas a lo largo de los últimos años han acusado de ir en contra de los intereses de la mayoría de los sonorenses para quedar bien con unos cuantos.

Pues bien, esos, en su momento dos funcionarios públicos fueron acusados por dos personas de haberlas mantenido incomunicadas durante lo que duró su proceso en el cual los acusaban falsamente de una extorsión, como lo dimos a conocer en este espacio el día 5 de julio de este año.

Finalmente, al no poder comprobarles el delito, Marco Duarte y Miguel Valdez fueron dejados en libertad ya que durante el juicio se fueron dando cuenta los jueces de que había consigna en la Fiscalía de Justicia de mantenerlos en la cárcel a como diera lugar y todo porque un ex ¿funcionario municipal de Cajeme, Omar Serna Córdova, se había confabulado con los titulares de la dependencia para evitar que les sacaran los trapitos al sol sobre su desaseado paso como Gerente de la Central Camionera de Ciudad Obregón, la cual por primera vez en muchos años cayó en números rojos.

A los comunicadores los dos agentes del MP solamente les ofrecieron una disculpa y fue todo el castigo para ellos, a pesar de la violación del debido proceso.

A Quintanar Rivas se le sumó otra acusación de un vecino de Tesopaco, Municipio de Rosario, al que le vulneró sus derechos con una acusación durante la cual se cometieron muchas irregularidades.

Según se comenta, las nuevas autoridades de la Fiscalía conocieron de estos casos e inmediatamente solicitaron que fueran removidos de sus cargos y se les asignaran responsabilidades menores, pero los agentes del MP al parecer prefirieron renunciar antes que recibir un sueldo menor y hoy no están más en la dependencia procuradora de justicia.

Por un lado, es bueno que ya no vayan a cometer más injusticias desde la Fiscalía, pero por otro lado cabe preguntarse cómo quedarán todos esos casos en los cuales estos dos angelitos cometieron faltas a las leyes y no se ha reparado el daño a las víctimas que, como los comunicadores, pasaron muchos meses en la cárcel por consignas internas.

Estaremos pendientes de estos casos.

Lamentable que en las últimas semanas algunos elementos del Departamento de Bomberos estén renunciando a sus responsabilidades, debido al ambiente turbio que se vive al interior, según algunas denuncias.

Y el asunto sería menor si quedara solamente entre los bomberos, pero las pugnas, que en su momento han involucrado al Patronato, se extienden a la comunidad porque ha de saber usted que desde marzo del año pasado los bomberos ya no realizan inspecciones en las empresas para prevenir incendios.

Y es que a su llegada a la Jefatura del Departamento, Víctor Manosalvas Mena cerró las oficinas de inspecciones que permitía llegar a las empresas para supervisar que hubiera equipo contra los incendios, capacitar al personal de los negocios y renovar cada año sus tanques, además de suspenderse el Programa No te quemes, dirigido a niños para evitar precisamente que fueran víctimas de incendios.

Los pleitos, como se sabe, iniciaron aproximadamente a finales de octubre de 2021, cuando los bomberos comenzaron a trabajar bajo protesta y el entonces comandante, Francisco García Tellechea, se preguntaba a dónde iban a parar los recursos provenientes de las inspecciones, pues a Bomberos no le llegaba nada para capacitar a sus muchachos.

Las balas enemigas provenían de Protección Civil Municipal, en la cual Manosalvas Mena era entonces director técnico, y Francisco Mendoza Calderón el titular, que comenzaron a presionar al Patronato de Bomberos para impedir que se realizaran las inspecciones al comercio local.

Alegaron entonces que esa era una facultad de Protección Civil, pero además solicitaban el 30% de lo recaudado por las inspecciones, una situación que habían vivido con los jefes del anterior Patronato.

Pues bien, como el Patronato no accedió a otorgar el 30% que pedía Protección Civil, supuestamente para hacer legales las inspecciones de Bomberos, las acciones en ese sentido se han truncado y muchos comercios están sentados en una bomba de tiempo porque no renuevan sus equipos, no hay simulacros como se realizaban antes y el descontento en Bomberos aumenta día a día.

Ojalá las autoridades municipales tengan respuesta a las inconformidades de los elementos y que no se sigan practicando venganzas personales que atentan contra la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Quién se animará a explicarlo todo?

