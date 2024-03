Dodgers abre con ganancia en el 2024

Los Dodgers abrieron la temporada 2024, con una victoria de 5-2 sobre los Padres de San Diego, la madrugada de ayer en Seúl, Corea del Sur, ante 15,952 aficionados. Un servidor, observó el partido en forma directa, a partir del quinto inning, cuando los Frailes estaban adelante 2-1 con gran pitcheo del abridor japonés Yu Darvish. Empero, los Dodgers remontaron en el octavo fabricando cuatro anotaciones para conquistar la victoria, gracias a una ofensiva de tres imparables consecutivos, entre ellos un sencillo de oro del fenómeno Shohei Ohtani, para poner adelante a los angelinos, 3-2... Pero el versátil astro tuvo una falla, cuando Freddie Freeman conectó un elevado al jardín derecho, pero Ohtani, estando en la intermedia, no alcanzó a regresar a segunda a tocar la almohadilla y el rally se cortó con una doble matanza para concluir el inning. En el noveno, Evan Phillips con un relevo perfecto, se apuntó su primer salvamento de la temporada y los Dodgers, obtuvieron su primer éxito de la campaña regular 2024. El fenómeno japonés se fue de 5-2 con una rayita remolcada... En la madrugada de este jueves 21, a las 3:00 horas, se celebrará el segundo de la serie de dos juegos en la capital de Corea del Sur y los equipos Dodgers y Padres retornarán a su campo de entrenamiento respectivo en Estados Unidos, mientras continúa la temporada de las Mayores... Por cierto, los Dodgers llegaron a 15-5 con los dos partidos que ganaron a equipos coreanos, previos al juego oficial del miércoles con San Diego. El dos veces Más Valioso, Ohtani, bateó de 22-11 en la Liga del Cactus, con dos jonrones y un triple. Como un dato que vale la pena darlo a conocer a nuestros lectores, les comentaremos que los Dodgers han avanzado a la postemporada por l0 ocasiones consecutivas, 7 de las cuales han sido por el mánager Dave Roberts, levantando sólo en una ocasión el galardón de la Serie Mundial y fue en 2020...

Otro equipo que ha gastado mucho en los últimos dos años, han sido los Padres de San Diego. Se considera que Angelinos y SD, con las firmas de Manny Machado 350 mmd. por 11 años; Fernando Tatis Jr., por 14 años 340 mdd y Hander Bogaerts por 280 mdd por 10 años y el pitcher japonés Yu Darvish por 108 mdd... Como se puede apreciar, la inversión de los Padres para mantener al grupo, es parecida a la de los Dodgers... Vamos a ver ahora, si realmente fue acertada la adquisición de esos jugadores o bien, no conviene darle tanto dinero a los agentes libres, pues a la hora de la verdad los campeonatos no llegan a fructificar, ganando Series Mundiales, como lo hicieron los Gigantes, conquistando Clásicos de Otoño, sin contar con peloteros de relumbrón, de contratos firmados por peloteros de la categoría de Machado, Tatis Jr., Ohtani, Yamamoto, entre otro muchos de la actualidad. El tiempo lo dirá... Para que se den una idea de lo que gastan los clubes de beisbol de las GL con tal de llegar a la Serie Mundial... Actualmente, en el beisbol de las Mayores hay 34 peloteros con contratos que superan los 160 mdd y 7 de ellos están en los rosters de Dodgers y Padres de San Diego. Y lo mismo ocurre, ya lo habíamos comentado, en otros circuitos que tienen muchos seguidores, como es el basquetbol, en donde gran cantidad de jugadores que ganan una fortuna, etc... En el boxeo, el "Canelo" Álvarez y Jaime Munguía, así como el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, hicieron oficial su combate del 4 de mayo en Las Vegas, Nevada, en donde el tapatío expondrá sus cuatro cinturones ante el retador tijuanense, quien se ve fuerte, es más grande que el multicampeón y por lo tanto, se espera una batalla de poder a poder, en donde estos duelos entre mexicanos siempre resultan del agrado del respetable... Munguía es un joven invicto, con hambre de ser alguien en el boxeo mundial, como lo es el "Canelo" actualmente. Ya es tiempo que surja otro peleador, que sea reconocido por las cuatro organizaciones que rigen el pugilismo universal, los cual es un gran privilegio y mejor oportunidad no puede tener el peleador fronterizo. Si vence al "Canelo" en las 168 libras, de un plumazo se echará al público al bolsillo; nadie ha enviado a la lona a Saúl. Eso habla de la gran fortaleza que posee y lo bien que boxea, cuando la ocasión lo amerita, como lo hizo con Gennadi Golovkin, en la tercera confrontación entre ambos, al darle una lección y doblegarlo por amplia decisión... La experiencia del campeón es sobrada y eso podría llevarlo a defender con éxito el título supermediano, aunque vamos a ver si Munguía tiene los recursos para derrotar al "Canelo", quien está en la cumbre de su carrera, a los 33 años de edad... I´ll see you later!