Diablos Rojos recibirá a Yanquis de Nueva York; todo está listo

Los Diablos Rojos del México, están listos para recibir a los Yanquis de Nueva York, los días domingo 24 y lunes 25 de marzo para dirimir dos juegos de exhibición, en el bonito Estadio "Alfredo Harp Helú", previo al inicio de las Grandes Ligas, pues con estos dos encuentros cierran los Mulos de Manhattan su pretemporada, ya que abrirán la contienda del mejor beisbol del mundo en casa de los Astros de Houston, a partir del día 28 del presente mes... Los Yanquis, máximos ganadores de Series Mundiales con 27, se presentarán con su equipo completo, por lo que será una gran atracción para la fanaticada capitalina que, seguramente, registrará un lleno hasta las lámparas en el parque "AHE". Los Mulos no se presentan en la capital de la República desde 1968, cuando los venció Ramón Arano, el también histórico pitcher con más triunfos en la Liga Mexicana de Beisbol. En aquella presentación, venía con el equipo el inolvidable jardinero central MickeyMantle, uno de los peloteros más completos de aquella época, junto con WillieMays el de la enorme e increíble atrapada que realizó en la Serie Mundial de 1954, entre Gigantes de Nueva York e Indios de Cleveland. Fue un cañonazo por todo el jardín central conectado por Vic Wertz. Mays, de espaldas al jom, emprendió la carrera y no paró hasta engarzar la bola en forma espectacular, cerca de los casi 500 pies que tenía ese enorme estadio por el jardín central. El tablazo era con la casa llena y Gigantes terminó barriendo en cuatro juegos a los Indios de Beto Ávila, quien ese año fue campeón de bateo con .341 y de paso, se convirtió en el primer latino en conquistar un título con el mejor promedio, superando al super astro Ted Williams... Así pues, los Diablos estarán de fiesta, con la visita de los Yanquis, quienes tardaron en regresar a México 56 años. Pero continuando con los Diablos, el mánager Lorenzo Bundy, tiene un gran reto, el de llevar a los escarlatas a lo más alto del Standing, ahora con 20 equipos en acción; se hicieron algunos ajustes en el calendario de juegos, pero eso sí, va a seguir en los playoffs, el mismo sistema, en donde los primeros seis lugares de cada zona lograrán el boleto a los playoffs, los cuales se disputarán el derecho de que los ganadores de cada grupo, pasarán a jugar la Serie del Rey, y ello, dilucidar al campeón absoluto de 2024... Como lo dimos a conocer en su momento, el juego inaugural se efectuará con la visita de los Diablos a Puebla, los actuales campeones del circuito, cuyo mánager es el cajemense Sergio O. Gastélum...Veremos cómo luce esta temporada veraniega, quien en invierno terminó dirigiendo a los Yaquis... De los jugadores de atracción que contrataron los Diablos, está el dominicano Robinson Canó, que tuvo algunas buenas campañas en las Grandes Ligas. Canó, con su experiencia, podría aportar mucho a los Rojos. Vamos a ver si cumple con el objetivo, en convertirse en el referente de la novena que comandará Bundy que, por cierto, dirigió a los Yaquis con poca fortuna... La próxima campaña de la LMB, arrancará el 11 de abril y terminará su rol de juegos el primero de agosto. Del 3 al 12 del citado mes se jugará el primer playoff. Total, la Serie del Rey se verificará del 2 al 11 de septiembre. Para esas fechas, darán comienzo los entrenamientos de la Liga Mexicana del Pacífico... En otro orden de ideas, pese a que "Checo" Pérez tuvo algunos problemillas, logró salir de ellos y consiguió el segundo lugar, atrás de su compañero Max Verstappen, quien sigue arrollando en la Fórmula 1, al conquistar el primer lugar y llegar a 100 podios en su trayectoria, mientras el mexicano "Checo" Pérez, repitió la dosis, con su segundo lugar, en este comienzo de la temporada, ya que sumó otros 18 puntos, para continuar siendo de los mejores pilotos de Red Bull y del mundo, junto a su compañero Max Verstappen. El de la Perla tapatía llegó a 36 y el campeonísimo a 51 unidades... No cabe duda, en estas dos primeras carreras del año, Pérez ha sacado la casta y por ende, le ha rendido frutos. Por lo pronto Red Bull, continúa siendo la mejor en la máxima categoría, con un par de pilotos sólidos y bien establecidos. Con sus errores y todo lo que le achacan al mexicano, va por la senda victoriosa. No se les olvide que "Checo" en las próximas carreras, puede darnos una gran sorpresa, venciendo a Verstappen, pues éste en cualquier instante puede fallar en algo. Lo bueno es que "Checo" no se achica ante nadie y confirmó que está luchando con todo y contra todos, para seguir dándonos grandes satisfacciones. Tiene mucho tiempo todavía para continuar cosechando podios. Vamos, "Checo"...I`llseeyoulater