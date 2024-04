Diablos Rojos, imparables en la LMB

Los Diablos Rojos del México continúan incontenibles, en el arranque de la Liga Mexicana de Beisbol, pues este miércoles amanecieron en la cima de la Zona Sur, invictos con 5-0, al dejar regados en el terreno a los Tigres de Quintana Roo, en 11 disputados innings. Los escarlatas vinieron de atrás, primero, para empatar el juego, en las postrimerías del mismo y de ahí se fueron 3-3 hasta el capítulo once, en donde después de dos outs, los valiosos Luis Carlos Gamboa, recibió pasaporte y luego, se estafó la intermedia, para anotar la carrera de la sensacional victoria 4-3, con oportuno sencillo de Carlos Sepúlveda, quien, dicho sea de paso, se fue de 3-2 a la ofensiva convirtiéndose en el héroe de la noche del pasado martes... Fue una victoria sensacional del conjunto capitalino, quien ahora es el líder único en el circuito, con 5 éxitos sin derrota, en este comienzo de temporada, teniendo en la dirección de la escuadra roja al experimentado Lorenzo Bundy, quien está buscando su primer gallardete en el circuito que la próxima temporada cumplirá 100 años de existencia... En la Zona Norte, los Tecos de los Dos Laredos, prosiguen invictos con 4-0 y le siguen Algodoneros del Unión Laguna con 3-1, al igual que los Sultanes de Monterrey. Los Saraperos de Saltillo con 2-2, los Toros de Tijuana también 2-2, mientras que los Acereros de Monclova 1-3, Durango 1-3, Jalisco 1-3 y los Dorados de Chihuahua, en el fondo con 4-2... En el aspecto de estadísticas, Justin O´Conner, de Aguascalientes es el mejor bateador de la campaña con un altísimo .700; en carreras anotadas, Jorar Encarnación es el puntero con 9, en cuadrangulares con 7 y también en carreras producidas con 16... Por lo demás, en las Grandes Ligas, los Dodgers perdieron la serie frente a los Nacionales de Washington. El partido del martes fue a temprana hora. Los Azules cayeron 2-0, pues la ofensiva estuvo apagada durante todo el encuentro. Tuvieron la oportunidad de empatar el juego, pero el batazo oportuno nunca llegó. Hoy salen de gira y volverán a enfrentarse a los Nacionales el próximo martes, pero ahora en casa de los Nacionales... La verdad que todo les ha estado fallando a los Dodgers, razón por la cual está a punto de perder el liderato, tomando en cuenta que los Padres de San Diego, andan enrachados. Pese a que luce bien en el papel, la verdad es que ni el pitcheo abridor ni la ofensiva, han estado respondiendo, por lo que la directiva está preocupada, al igual que el manager Dave Roberts. Vamos a ver si en esta gira de varios partidos, logran salir de la mala racha en que están metidos... Por cierto, a los Yanquis de Nueva York no les ha ido nada bien en las últimas series, pues han perdido una tras otra, a pesar de que cuentan con un arsenal en su line-up, pero así es el beisbol, pues al calendario le resta un buen trecho... Y en el futbol de la Champions, el Real Madrid pasó a semifinales en tanda de penales. El Madrid es un equipo que todas las gana, sea como sea. Por algo es el Club que ha ganado más títulos en la Champions, además que cuenta con un DT que se la sabe de todas, todas, como es Carlo Ancelotti... Por su parte, Pep Guardiola no pudo una vez más vencer a su colega, quien también se llevará el trofeo de LaLiga española, pues tiene una ventaja de ocho puntos sobre el Barcelona, quien ocupa el segundo puesto. Así que el Real Madrid está muy cerca de obtener un trofeo más en su vitrina. Y claro, para que su Club, el Real Madrid siga ratificando que es lo máximo en el futbol mundial... En semifinales, de la Champions, los merengues se enfrentarán al Bayer Munich, mientras que el Dormund se medirá al Arsenal. A propósito, a Pep Guardiola, solo podría adjudicarse un galardón, si es que conquista el banderín de la Premier, siempre que conserve el primer lugar de la tabla de posiciones, la cual sigue muy apretada, porque el Liverpool está también entre los favoritos de ese poderoso circuito futbolero... Y pasando al basquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, volvieron a derrotar a los Pelicanos en el Play-in para meterse a los playoffs de la Conferencia Oeste, en cuyo partido chocarán con los Nuggets. Nuevamente, la dupla LeBron-Davis fueron la gran figura del partido, el cual era crucial ganarlo y lo hicieron, gracias a dos de los mejores jugadores de la NBA, como es el caso del Rey LeBron James y Anthony Davis. A ver cómo le va al popular equipo en la postemporada... Y para cerrar con el baloncesto del CIBACOPA, diremos que la noche del martes se jugó el segundo juego entre los Halcones y los Rayos de Hermosillo. Para Ciudad Obregón era importantísimo quedarse con la victoria, pues siguen con la mira de acceder a los ansiados playoffs, el primer boleto para ir en busca del título, de este basquetbol de gran nivel... I´ll see you later!