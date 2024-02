Diablos Rojos del México, a reforzarse si quiere un título

Los Diablos Rojos del México, pese a que en las últimas temporadas han contado con equipos muy completos, no han podido conquistar el título; entonces, para la próxima campaña llevarán a cabo una pretemporada de 59 días. O sea, prácticamente un mes y 10 días. Los trabajos serán en dos lapsos intensos, con el objetivo de que los peloteros lleguen al primer día de la campaña en plenitud de forma, el 11 de abril... Por ejemplo, el primer tramo de la pretemporada, es el Early Camp que arrancó el 12 de febrero en la Academia de Beisbol "Alfredo Harp Helú", en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y la segunda, es el inicio de los entrenamientos con equipo completo, el jueves 22 en ese mismo sitio. Para el Spring Training se han convocado a 60 elementos, para lo cual ya está trabajando el cuerpo técnico que encabeza el nuevo manager y muy conocido de la afición capitalina LORENZO BUNDY, quien ha demostrado ser un mánager ganador en el beisbol mexicano y eso es lo que quiere el dueño del equipo Alfredo Harp Helú... Jorge del Valle, vicepresidente Deportivo del equipo capitalino, fue enfático al comentar en rueda de prensa: "La pretemporada está muy bien planeada, armada y platicada con el mánager Bundy, por lo que para los dos juegos de pretemporada que sostendrán los escarlatas contra los Yanquis, los días 24 y 25 de marzo, en el Estadio "Alfredo Harp Helú", los Diablos estarán listos para recibir al famoso equipo de las GL y al que esperamos que la escuadra roja le juegue al tú por tú, ante un esperado lleno en el moderno escenario del equipo capitalino"... Añadió Del Valle "que tienen mucha confianza en Bundy, porque incluso tiene experiencia de haber trabajado de coach en las Mayores y en la Liga del Pacífico ha obtenido varios títulos". Finalizó diciendo el directivo del equipo rojo, que tienen rato sin poder conseguir un campeonato, pese a que se ha contado con buenos equipos. "Arrasamos en la campaña regular, pero al llegar a la postemporada, no sé qué pasa, pero el caso es que nos eliminan de toda posibilidad de coronarnos. Eso nos pasó el 2023, al perder con los Pericos de Puebla, actuales campeones de la LMB. Con Bundy, creo que las cosas cambiarán. Eso esperamos", comentó Jorge del Valle... Mientras tanto, fue muy criticado el "Canelo" Álvarez, por no haber dado a conocer el nombre del rival que tendrá el 4 de mayo. Ayer, al enterarse el tapatío de lo que comentaron algunos cronistas en sus respectivos programas televisivos, sólo se concretó a decir lo siguiente: "Están en su derecho de comentar lo que quieran, pero no puedo anticipar nada, sobre quién será mi adversario, puesto que estamos en las negociaciones. Pero una cosa sí les puedo asegurar, no expondré el título ante ningún mexicano el 4 de mayo (refiriéndose a Benavidez y Munguía). Pero en cuanto lleguemos a un acuerdo, con la gente que estamos en pláticas, de inmediato daremos a conocer el nombre del que sería mi adversario en Las Vegas en la fecha que ya mencioné el lunes", explicó el oriundo de Guadalajara... Lo que ratificó Álvarez es que los aficionados presenciarán una gran pelea, ante un peligroso oponente, tal y como me gusta a mí, dejar contentos a quienes me tienen confianza... Entre otras cosas que expresó el multicampeón supermediano fue lo siguiente: "El deseo de ver a su hijo seguir los pasos de "Checo" Pérez, considerado hoy por hoy, el mejor piloto azteca de Fórmula 1, de todos los tiempos"... Así las cosas, ¿No que puros mexicanos? Concacaf registró a Cade Cowell y a Oscar Whalley como extranjeros en Chivas. ¿Cómo la ven?... Moviendo la antena, el pasado martes la NBA dio a conocer que LeBron James había llegado 48 mil puntos, agregando los que ha conseguido en la postemporada, que vienen siendo algo así como 8 mil en su trayectoria y los que le faltan por agregar, pues los Lakers ya anunciaron que LeBron continuará con el equipo en la próxima temporada, pues según la cantidad que le pagarán pasa de los 50 millones de dólares. James es un jugador multimillonario, pues tiene varios negocios que le dejan una fortuna... Y ya que estamos con el basquetbol, todo parece indicar que los Halcones de Ciudad Obregón, se están preparando a conciencia, como nunca, para tratar de conquistar el título. Nuestro colega, pero mejor amigo, Joel Luna, le ha estado dando el seguimiento correspondiente a los entrenamientos y eso es importantísimo, porque tiene al tanto a los aficionados de lo que surja en la quinteta que entrará en acción el mes entrante y, sobre todo, de los extranjeros que lleguen en su mejor forma física al acto inaugural... I´ll see you later.