Democracia en tiempos de percepción

Seguramente usted, lector, ha escuchado la famosa frase: "en política, la forma es fondo", del reconocido político priísta Jesús Reyes Heroles, quien, buscando una manera de explicar cómo en la política todo termina por comunicar y que, en alguna medida, lo que comuniques termina siendo lo que es, nos trae a la actualidad un debate que debe ser puesto sobre la mesa cada vez con mayor frecuencia, sobre todo si tenemos en cuenta que la llegada intempestiva de las redes sociales y ahora de la Inteligencia Artificial ha provocado una nueva tendencia en materia de democracia y Gobierno en la que la forma ha ido sobreponiéndose al fondo, lo que ha generado que la percepción se convierta en más importante que lo tangible.

Pero bien, comencemos por entender de qué hablamos cuando hablamos de percepción. Póngase a pensar en cualquier personaje que siga en redes sociales, el que usted más le guste, sea este un influencer de comida, social, de contenido gracioso o cualquiera que sea de su preferencia. Ahora, recuerde a un familiar o amistad que tiene tiempo sin frecuentar y que probablemente ya no vive en su misma ciudad. Me atrevo a asegurarle que, en su inconsciente, le parece mucho más cercano este personaje de redes sociales, que nunca lo ha visto en persona y que él o ella no sabe de su existencia, que su propio familiar o amigo. Le aseguro también que conoce más de la vida de este personaje virtual, con detalles tales como dónde va a comer, cómo se viste, qué aconteció en su vida durante la semana, entre otras cosas, de lo que sabe de su familia o amistades. Asimismo, entre menor edad tenga usted, este patrón se repite con mayor frecuencia, donde las nuevas generaciones se sienten mucho más atraídas por el mundo del Internet que por el mundo físico que les rodea.

Este ejemplo nos sirve para darnos una idea de cómo las percepciones terminan por nublar nuestra visión objetiva o, mejor dicho, por entender la verdad por encima de lo que parece. Por eso, en momentos donde cada vez es más complejo saber si un video es hecho con Inteligencia Artificial o no, donde una nota manipulada o "fake news" puede ser dada a conocer por medios de comunicación de los cuales la gente tiene la percepción de objetividad, pueden terminar por crear comunidades enteras totalmente manipuladas por una percepción que muchas veces carece de fondo y termina por ser solamente una cara de la moneda que el algoritmo de las redes sociales acaba por mostrarnos.

Por eso, en remotos casos, la ciudadanía acaba por desencantarse cuando, por cuestiones de la vida, uno de estos casos en los que el personaje que pensábamos era bueno y hacía el bien a los demás nos demuestra, involuntariamente, la otra cara de la moneda, mostrando el verdadero fondo de sus pretensiones y no necesariamente la percepción que se tenía.

En momentos de extravío de la verdad, es necesario que la sociedad se comporte a la altura y, poco a poco, se logre una madurez democrática para poder discernir la información "aparente" de lo que verdaderamente es y generar nuestro propio criterio en momentos donde cualquier información puede ser manipulada.

