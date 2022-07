Y Juan agregó: "Porque hay un misterio último de la existencia que la ciencia nunca podrá dilucidar...a eso le llamamos Dios"

Hablar de Dios siempre va a ser difícil pues queremos explicarlo o entenderlo desde nuestra perspectiva; desde nuestro intelecto, y ahí está el problema, además, olvidamos que el reino de Dios no es de "este mundo" dicen algunos que afirman que ya lo encontraron.

También, hay quienes dicen que la gente desperdicia su vida y necesitan creer que tendrán otra oportunidad, en otra vida, y sin la creencia de un Dios, nada de eso es posible.

Los que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, por lo general, es más probable que creamos; pregunten por ahí a ver qué les dicen quienes estuvieron muertos por unos segundos, o muy cerca de morir.

Por otra parte, no olvidemos que somos energía y la energía no se destruye, solo se transforma. Somos mente, cuerpo y espíritu y cuando esos tres elementos se alinean es posible sentir o descubrir la divinidad.

Dios es amor; es la conciencia, piensan unos, mientras que otros dicen dichosos lo que creen sin ver; pero más dichosos los que por creer han visto, dicen otros, mientras que hay quienes se sienten intelectuales por ser ateos o quienes se convierten en fanáticos y se sienten los "elegidos".

Lo que no podemos negar es somos resultado de una creación, un origen vibratorio que no es fe, es razón, y es, posiblemente, en dónde se encuentre a Dios; en la razón o en la glándula pineal. Algún día lo sabremos.

Pero, ¿qué tiene si crees en Dios?, es peor que no creer, igual los científicos no pueden probar la no existencia de Dios. Después de todo se supone que el creyente se esmera en llevar una vida de bien y eso no le hace daño a nadie.

Sí, nos adoctrinan desde pequeños, pero un hombre nacido en el monte y sin doctrina alguna encuentra a Dios en la naturaleza, en los ojos de sus hijos, en el amor.

En lo personal, creo que todos los caminos llevan a Dios, pero creer o no creer es tu decisión, porque para muchos Dios es su "motor" lo que le da sentido a sus vidas y lo que los invita a ser mejores... ¿Tú en qué crees?

