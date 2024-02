Continúan los festejos de los campeones de la Serie del Caribe 2024

Todavía hoy domingo continuaban los festejos de los campeones de la Serie del Caribe, la escuadra que comandó el exligamayorista Ozzie Guillén, los Tiburones de la Guaira de Venezuela. Guillén, con gran experiencia incluso dirigiendo varios años a los Medias Blancas de Chicago, pero antes, estuvo trabajando como coach de los campeones de la Serie Mundial (2003), Marlins de Florida en los inicios del presente siglo... Los Yanquis fueron dirigidos por Joe Torre y los campeones mundiales por Jack Mackeon. La serie se definió en seis juegos (4-2), ganando el juego decisivo el pitcher Josh Becket, quien inició dos juegos, conquistando el del campeonato 2-0, permitiendo solo 5 imparables a los Mulos de Manhattan, quienes eran los favoritos por el gran equipo que habían armado, pero a la hora de la verdad, Marlins se creció y dominó al poderoso equipo que ha ganado más Series Mundiales en el mejor beisbol del orbe, con un total de 27... Además, como dicen los que saben, los Yanquis, son los únicos, que en su gran trayectoria, han conseguido DOS VECES EL TRICAMPEONATO. El primero se lo adjudicaron en 1949, 1950 y 1951. El segundo, lo obtuvieron en 1998,1999 y el 2000... Por eso le llaman a los Yanquis, el equipo más GRANDE de todos los tiempos y con toda la razón del mundo, además que ningún otro equipo ha podido reunir a los más exitosos peloteros de la historia de las Mayores, entre ellos, lanzadores y bateadores que dejaron huella para la eternidad, uno de ellos el enorme BABE RUTH, quien se unió a los Yanquis en 1920, al ser adquirido de los Medias Rojas de Boston... Los Yanquis estarán en la capital de la República los días 24 y 25 de marzo, jugando dos partidos de exhibición contra los Diablos Rojos del México, en el precioso Estadio "Alfredo HarpHelú"... Por lo demás, la próxima Serie del Caribe, en febrero de 2025, se realizará en Mexicali, en donde desde ya, el propietario del equipo fronterizo, Dio Alberto Murillo Rogers, estará más que obligado a conformar un equipo que tenga las armas precisas para buscar el título en la temporada que se iniciará en los primeros días del aún lejano mes de octubre... Los fronterizos deberán ser marcados entre los favoritos para conquistar el título, tomando en cuenta que en la fronteriza ciudad se realizará la SERIE DEL CARIBE 2025. Una gran responsabilidad, sin lugar a dudas, pero ya tienen experiencia que en 2009, organizaron la primera, la cual tuvo un gran éxito, por la cercanía con Tijuana, cuya plaza, es tremendamente beisbolera. Así que el éxito deportivo está asegurado, como siempre ocurre cuando este evento caribeño se realiza en nuestro país. Ya lo han demostrado nuestros directivos de Hermosillo, las veces en que esta competencia se ha efectuado en la capital sonorense y lo mismo ha ocurrido cuando se ha verificado dos veces en Culiacán y otras tantas en el bello puerto sinaloense: Mazatlán. En fin, que el señor Dio y demás miembros de la directiva de los Águilas, deben estar "locos de contentos", porque en su parque se llevará a cabo la próxima Serie del Caribe 2025... Desde luego, el presidente de los fronterizos, estuvo presente en Miami, para charlar con el Comisionado señor Francisco Puello Herrera, sobre los trabajos y reuniones posteriores para que todo resulte un enorme éxito la competencia que se realiza anualmente, una vez que concluyen las Ligas invernales del Caribe y enterarse cuántos equipos participarán en febrero del año entrante, pero esto se dará a conocer oficialmente, por el mismo señor Herrera... En el 2009, participaron en la SC de Mexicali, cuatro equipos: México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Este último, conquistó el título...Pasando al basquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, están luchando desesperadamente por acceder a los playoffs. En estos momentos se encuentran con marca de 28 ganados y 26 perdidos. Sin embargo, tendrán que obtener más triunfos si desean participar en un torneo en el que participan siete conjuntos. Por lo pronto, hay la llevan, pero tendrán que salir airosos en este grupo de siete si quieren calificar en la Conferencia del Oeste. El que está cerca de arribar a los 40 mil puntos es el "Rey" LeBron James. Es actualmente el número uno en este rubro del mejor baloncesto del mundo, la NBA. Los Lakers tendrán tres días de descanso, pues volverán a la actividad, hasta el próximo martes... En el futbol europeo, el Real Madrid goleó ayer al Girona y se consolidó en la primera posición de La Liga española. Los merengues le dieron un repaso al Girona, al derrotarlo 4-0 y así, afirmarse en la cima... I´ ll see you later.