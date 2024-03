Confirmado: hay "tiro" Canelo vs Munguía

Ahora sí. Se oficializó la batalla entre el multicampeón Saúl "Canelo" Álvarez y el aspirante al título de los Supermedianos, Jaime Munguía, quien tendrá la oportunidad de destronar al rey de dicha división que reconocen los cuatro organismos que rigen el boxeo profesional en el mundo: CMB, AMB, FIB y la OMB. Y, lo confieso, porque quien ratificó la noticia fue nada menos que el presidente del principal organismo Mauricio Sulaimán... La noticia fue un bombazo que los aficionados estaban esperando desde hace varias semanas, porque se trata de un duelo sumamente atractivo entre dos mexicanos el 4 de mayo en Las Vegas, Nevada... Esta pelea está tan nivelada, que Munguía será un retador peligrosísimo para el tapatío, porque le gusta el cambio de metralla y tiene una derecha muy pesada que pudiera enviar por primera vez a la lona al oriundo de Guadalajara e incluso ganar por nocaut, porque tiene las herramientas con qué responderle al "Canelo"... Me atrevo a comentar que este choque de TRENES podría llenar de bote en bote el ESTADIO AZTECA, pero al "Canelo" no le conviene, económicamente, por compromisos contraídos con la TV y el famoso "pago por evento", en donde le va muy bien (millones de dólares), pues ahora esperan "vender el duelo" a miles de hogares... El récord en el rubro mencionado lo tiene nada menos que el superboxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr., cuando combatió con Óscar de la Hoya el 5 de mayo de 2007, cuya recaudación fue de 120 MILLONES DE DÓLARES. ¡Échense ese trompo a la uña!, De ahí surgió el apodo de "Money"... Mayweather, es algo muy especial, simplemente, no hay comparación. Se retiró invicto y ganó más dinero que ningún otro peleador en el mundo... Julio César Chávez, peleando en el Estadio Azteca impuso una marca increíble de más de 130 mil espectadores, cuando se impuso por nocaut al mediocre Greg Haugen. A propósito, Chávez, superó la marca que tenía en su poder Michael Jackson, en el Coloso de Santa Ursula, pues el estadounidense en 5 conciertos, actuó ante más de 110 mil por noche. La casa del América y de la Selección Mexicana de Futbol, ahora alberga a solo 80,000 personas, pero con la renovación que le harán para el Mundial 2026, pasará nuevamente de los 100,000 asistentes...

Lo bueno es que ya se despejaron las dudas que había sobre si se llevaba a cabo la pelea del "Canelo" con Munguía o de plano se cancelaba, pues había mucha confusión, polémicas, críticas, etc. Todo eso se acabó, al confirmar el mandamás del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, lo siguiente: "Canelo" pelea el 4 de mayo. Benavidez tiene compromiso para el 15 de junio ¿Cómo vamos a hablar de otra cosa que no sea eso? ¡Vamos, a que peleen los dos. Benavidez, va a decidir en qué división se queda y antes de eso, no hay nada de qué hablar; todo lo demás son especulaciones y ganas de crear controversias, donde no hay!, terminó diciendo el líder del Consejo Mundial de Boxeo ... De manera que ahora lo que sigue es esperar qué dice el "Canelo", cuándo y en donde harán su primera presentación tanto el campeón como el retador. Se piensa que abrirán la promoción en la Ciudad de México, lo cual es lógico, pero, en fin, lo principal, es que ya es un hecho que Álvarez defenderá sus cuatro cinturones ante el tijuanense Jaime Munguía, quien está invicto en 43 combates... Aquí tendrá mucho que ver la pegada de ambos, sobre todo del fronterizo; vamos a ver qué estrategia utiliza el "Canelo" para defenderse de los bombazos del retador. Álvarez ha enfrentado a campeones mundiales y a todos los ha superado, mientras Munguía no se ha medido a adversarios de la categoría del campeón. No pierde pelea desde el 2013, en que lo venció por amplia decisión Floyd Mayweather. Tiene una derrota, pero ante un monarca de 175 libras, cuando él (Saúl) es el rey en las 168... En el futbol español, el Barcelona, complicándose demasiado, ante un aguerrido Mallorca, logró ayer una victoria sensacional de 1-0 y continúa en la batalla por el título con el Real Madrid y el Girona que también está luchando por llevarse el trofeo del rol regular. Barcelona tiene oportunidad todavía, pero necesita seguir obteniendo triunfos. No hay de otra. Vamos a ver cómo le va en el juego de vuelta de la Champions... Por último, deseamos la mejor de las suertes a "Checo" Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita. Las acciones empezarán desde las diez de la mañana. Va hoy sábado por su segundo podio, el piloto mexicano... I´ll see you later!