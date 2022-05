Con desunión no hay desarrollo

Desde siempre se ha reconocido que existe desunión en la sociedad de un municipio cuando se manifiesta el interés de las personas por hacerlo avanzar, pero en la práctica no existe un propósito unificado para lograrlo.

Y eso es manifiesto cuando el propósito que una vez se pensó, no es para que toda la sociedad donde se vive salga adelante, sino que el objetivo es por sectores y al final tampoco lograr obtener resultados positivos.

Se pudiera pensar que en estos tiempos la sociedad y sus integrantes ya pudieran presentar una visión diferente de lo que viene a ser el bienestar de un municipio, pero la realidad muestra otra cara muy diferente a lo que se quiere.

Y es cierto, lo que hoy sucede y no sucede en un municipio es solo responsabilidad de su sociedad y si esta no trabaja de forma unificada, el avance que se sueña y que se quiere no alcanzará a llegar en el corto y mediano plazo.

Porque se pueden tener muy buenos planes y una cantidad extraordinaria de ideas, pero si no se realizan en conjunto, difícilmente podrán llevarse a cabo como ha sucedido y pierde la ciudadanía, que espera que las cosas cambien para beneficio.

Lo curioso del problema, es que se ve que el municipio requiere la participación de la sociedad y por no ser de determinado color político, desaparece el interés que en semanas anteriores se dicen que se tenía por el lugar donde se vive.

Y lo complicado del tema es que la permanencia de esa actitud continúa hasta que inicia nuevamente la efervescencia electoral y mientras, el mejor camino adoptado es el de verlo los defectos al gobierno presente.

Lo que debe de prevalecer es la unión de voluntades para que el municipio salga adelante porque al hacerlo todos sus habitantes se benefician y el no trabajar en unión a todos no los beneficia y se continúa en caída libre.

Y parece que es una práctica común el que organismos y grupos de ciudadanos que tienen excelentes ideas, no logren rebasar el sentimiento para trabajar en equipo y sus propósitos de planeación para beneficio social ahí se queden.

Será que todavía no existe la madurez plena para dejar de lado los propósitos particulares y avanzar en las necesidades de la sociedad, para lo que se piensa y se dice llegue a la sociedad en un trabajo de conjunto.

Porque la única forma de hacer que un municipio avance es que su sociedad se posicione en el interés de querer hacerlo en unión de todos y no considerar que cada quien lo realice por su lado, porque no será efectivo como hoy se ve.

Necesariamente la intención ciudadana tiene que posicionarse en el objetivo de que el bienestar que se pude lograr solo es trabajando en conjunto y no en desunión, porque es la forma en que la

sociedad se estanca y se deteriora.

Y es cierto que no se necesita planear sino el llevar a cabo lo que mejor corresponde para

vivir mejor y no pensar que el mejoramiento de su municipio vendrá del exterior y serán soluciones mágicas.

Y tampoco que todo lo tendrá que hacer el gobierno porque es su función de hacer en beneficio de todos, y es así, pero hasta cierto límite, porque lo demás es la sociedad en conjunto con él.

Lo real es que cuando la sociedad se ponga de acuerdo en trabajar en conjunto, es cuando el municipio saldrá adelante, mientras no será posible y muestras existen muchas y lo mejor de todo es dejar de ser de esas muestras de desunión.

DEL ESCRITORIO

Un pendiente de los mercados financieros, es lo que se podría avizorar para la economía de los Estados Unidos, donde los indicadores están diciendo que la próxima parada será la recesión y eso no sería muy buena noticia para las economías que de alguna forma tiene dependencia del principal mercado del mundo, así que habrá que ver con detenimiento su comportamiento en los próximos meses...Un tema por atender en el corto plazo deberá de ser el precio de los insumos y productos y eso estará más efectivo si se realiza con producción y esquemas de apoyo al sector productivo, más que en firmas de pactos...Todavía no se logra entender por algunos ciudadanos

interesados en el desarrollo económico de su región, por qué las delegaciones federales que antes estaban en su localidad hoy no funcionan, pero algunas sí.