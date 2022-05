Competitividad, reto de hoy

Uno elemento fundamental para que se dé la atracción de la inversión es que existan facilidades para lograr atraerla y desarrollar el talento

Por: Mario Saucedo Gómez

No deja de ser interesante el analizar el concepto de medición o índice de competitividadpor estados, en el que se manifiesta cómo se ven los estados del país en su avance. Es una información de mucha importancia porque se mide el talento y los niveles de inversión que se presentan y de alguna forma buscar que, a partir de ellos, se puedan establecer sus medidas de crecimiento. Pero es muy marcado cómo se ven los estados, que por eso los historiadores le llamaban al sur del país el otro México,porque los niveles de desarrollo económicos y sociales no se comparaban con los que se presentan en las entidades del norte y noroeste,considerando que algunas de ellas eran de mucho avance. Puede ser que los números y los análisis sean fríos, al evaluar la competitividad de estos estados,pero sonde bastante incentivo, el modificar a la alza lo que hoy se observa, determinando que existe mucho por hacer por unos y mas por otros. Los verdaderos retos que se presentan, son a partir de la conjunción de las políticas públicas con los planes de desarrollo empresarial para que conjuntamente se logre hacer avanzar esos indicadores hacia una sociedad mejor. Porque el analizar la competitividad de un estado, inmediatamente se radica en lo elementos que se proporcionan para hacer crecer económicamente a ese estado a partir del impulso de la inversión pública y privada, a partir de los planes de desarrollo. Uno de los elementos fundamentales para que se dé la atracción de la inversión, como un indicador importante en un estado, es que existan las facilidades para lograr atraerla y de la misma forma lograr desarrollar el talento. Pero a veces mucho se comenta y se dice acerca de los detonantes de la inversión al referirse a la inversión en infraestructura y no se ha logrado emparejar lo que está pendiente con las inversiones que ya llegaron. Y a veces se establece como difícil avanzar en el desarrollo de mas infraestructura para propiciar que llegue mas inversión y no se hace con todos los elementos que se requiere y no se alcanzan los objetivos deseados. No se necesita ser muy conocedor de estos temas de bastante importancia para saberlo que es cada estado y cómo avanza su desarrollo económico y social, solo es cuestión de verlo en lo general y se sabrá. En estos tiempos de avance veloz de las economías mundiales, es importante el tener bastante claro en la función pública para la atracción de la inversión que los diferentes niveles de gobierno deben de ser facilitadores. Pero no nada más ellos sino que también se deben de ubicar a los empresarios que de alguna forma intervienen por su posesión territorial para el establecimiento de nuevas inversiones, al considerar que en ocasiones no se avanza por las condiciones que se marcan. Es importante establecer que en la competitividad de un estado, todas partes que la componen están con la responsabilidad de formar parte para que sus niveles de vida cambien, no nada más son las autoridades, porque muchas veces se evalúa así. La vida de un estado y sus municipios, solo podrá cambiar si todo lo que le compete a la sociedad se hace en equipo con el gobierno porque si no es así, no será posible, aunque la teoría se asemeje a las filípicas y no se lleven a la práctica. DEL ESCRITORIO

Interesante el tema que hoy en día se analiza qué actividades podrán ser realizadas por los robots y además qué profesiones también dejarán de funcionar para los tiempos por venir y esto sucede cuando todavía no se logra la optimización en muchos campos del desarrollo laboral que hoy en día realizan los humanos,pero así está la controversia...De interés, el análisis monetario en México,al evaluar el movimiento de la paridad peso-dólar, que hoy en día se desplaza alrededor de los veinte pesos, posterior a una pandemia y en crisis de suministros con indicadores inflacionarios hacia arriba, cuando la paridad en 2018, era de veinticinco pesos y no es magia, es control de las finanzas públicas la causa... Una preocupación que se ve en muchas economías del mundo, es que Estados Unidos vaya directo a una recesión, al no presentar crecimiento en dos trimestres continuos de su Producto Interno Bruto,porque, de ser así, no habrá cómo se pueda oxigenar a tantas economías.