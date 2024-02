Comisionado de Grandes Ligas anuncia su retiro

El pasado jueves, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, dio a conocer, en un boletín, que terminando su reciente extensión de contrato de cinco años 2025-2029, dejará oficialmente de laborar como dirigente del mejor beisbol del mundo. Es decir, Manfred, dejará huella del gran trabajo que ha realizado durante varias temporadas, más los seis años que le restan, tomando en cuenta 2024... Ha sido evidente, que a Mr. Manfred no le tiembla la mano para castigar a quien cometa una falta, ya sea club, peloteros, etc. Para él no hay amigos en ese aspecto, ya sean dueños de equipos, jugadores. Es un hombre muy honesto. Primero investiga hasta encontrar que tiene la razón, con pruebas en la mano y, si no, hay que preguntarle a los Astros de Houston, con el "robo de señales" y a todos los que encontró involucrados, los sancionó... ¿Qué le pasó a Julio Urías? Reincidió y dejó de lanzar en donde el pelotero gana más dinero que en cualquier otra organización en el mundo. Japón es en donde pagan un poquito más que en el resto de los circuitos, pero nunca Urías va a ganar los más de 300 millones que le iban a pagar los Dodgers por cinco años de contrato. En fin, que no tiene caso ya seguir comentando de una situación que todo mundo está enterado... Bueno, ya señalamos lo de Manfred, ahora viene otra curiosidad interesante, que les gustaría enterarse al grueso de los aficionados al rey de los deportes. ¿Cuánto gana Rob Manfred por temporada? La última información que se tiene al respecto y fue en el marco de la campaña 2020 de las Mayores, recortada, como usted sabe, amable lector, por la pandemia del coronavirus Covid-19, les diremos con mucho gusto que Mr. Manfred obtiene 11 MILLONES DE DÓLARES por temporada, según TZM. Cantidad, pues, que ya quisieran ganar más del 80% de los peloteros que militan en las Grandes Ligas... Son muy pocos los peloteros que tienen sueldos estratosféricos por temporada, con excepción de agentes libres como los dos japoneses que firmaron con los Dodgers, los dominicanos de los Padres de San Diego, entre otros... Por lo demás, en rueda de prensa efectuada ayer en el Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, encabezada por el presidente del Club Dorados, Anwar (es correcto el nombre) Mauricio Elías Ortiz, se dio a conocer que el mánager del equipo para la temporada 2024, de la Liga Mexicana de Beisbol, será Óscar Robles, quien dirige en invierno a los Algodoneros de Guasave. También estuvo presente el director de Mercadotecnia y Comunicación de la LMB, Alberto Guadarrama, para dar la bienvenida a Chihuahua al circuito, tras 14 años de ausencia, como equipo de expansión... Guadarrama, muy emocionado, dijo que los chihuahuenses disfrutarán del gran momento que está viviendo la liga veraniega, que tiene actualmente un registro de 60 millones de espectadores y 4.7 millones de aficionados en los estadios cada temporada... "Además, agregó Guadarrama, la LMB, está considerada el máximo circuito de beisbol, tanto nacional, como internacionalmente". O sea, que ya "desplazó" a la poderosa Liga Mexicana del Pacífico, que acaba de terminar su temporada con un cierre espectacular con la Serie del Caribe, en cuyo evento de nueve días, en el estadio de los Marlins, en Miami, lograron imponer una nueva marca de aficionados, registrando en el último día más de 37 mil fanáticos, coronándose Venezuela, al vencer a República Dominicana... Pero regresando con Chihuahua, el equipo Dorados jugará en el Estadio Monumental. Vamos a ver cómo le va a este conjunto en su regreso al beisbol profesional. Por lo que concierne a Óscar Robles, es un buen mánager, pues lo ha demostrado con Guasave, a quien estuvo a nada de llevarlo al título hace dos campañas, cuando perdió la Gran Final ante los Cañeros de Los Mochis, en seis juegos... Por su parte, los Toros de Tijuana ya anunciaron a su primer refuerzo extranjero. Se trata del regreso al equipo del jardinero derecho Nick Williams. Asimismo, contarán en el bullpen con Lino Urdaneta, quien estará pendiente de que estén en óptimas condiciones tanto el cerrador, como el resto de relevistas. Vicente "Huevo" Romo duró algunos años como coach de bullpen de los Toros fronterizos, consiguiendo par de banderines, uno de los cuales histórico, ya que después de perder los tres primeros juegos de la final contra Yucatán, regresaron desde el fondo para ganarle los cuatro juegos siguientes a los melenudos y, de paso, arrebatarles el título de las manos. ¡Eso es para llorar!... I´ll see you later!