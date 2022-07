Ciudades del presente y del futuro

Y esta emoción les llega más directamente a los gobernantes de esa ciudad, porque se supone con ello le genera un reconocimiento a su labor de gobernar y es un importante punto de apoyo, para aspirar a un siguiente escalón. Pero que hacen bien esas ciudades, para que se les ubique en esa lista de ciudad del futuro o están haciendo bien su trabajo y tienen a una sociedad satisfecha o es un trabajo de promoción bien dirigido.

Porque es importante que existan ciudades en la República mexicana, que se les ubique dentro de ese conteo de ciudades del futuro, porque les beneficiara, pero debe de observarse en ese nombramiento, si son ciudades del presente.

Porque necesariamente se tiene que pensar en el futuro y es muy necesario hacerlo, pero también que sucede con el presente en cuanto a las necesidades que demanda su sociedad, si realmente están completadas en el correr de los días.

Lo que hace, que se tenga que cumplir el uno para seguir con el dos, porque si se piensa que por el hecho de que sea música agradable para el oído, escuchar que una ciudad del país es con futuro, ya todo se resolvió en el presente, no es la realidad.

En estos tiempos de mercadotecnia política, existen muchos adjetivos calificativos para las personas y la ciudades y municipios, que pueden ser ofertados y pueden ser instrumento de convencimiento para algún propósito.

Pero la realidad indica, que el nombramiento o reconocimiento más efectivo y mas real, es el que le otorga la sociedad a su gobierno y ese si es de a de veras y se le otorga a la ciudad a partir del bienestar que está viviendo y reconociendo la labor del gobierno.

Y esto es porque la autoridad nombrada, está haciendo su función comprometida en el tiempo en que se le confirió ese mandato y todo en el presente en su mayoría está atendido y de forma directa se está perfilando hacia el futuro.

En ese sentido, no se requiere ránking nacional ni internacional porque su sociedad está viviendo el cumplimiento de un real compromiso y conjuntamente con la sociedad tienen una sociedad, satisfecha en el presente con un excelente perfil de futuro.

Ya en los tiempos actuales, las emociones que pueden generar los nombramientos de cualquier organización nacional e internacional, no hacen tanto efecto como sucedía en el pasado, porque ahora lo que más de nada la sociedad es el trabajo efectivo.

Son tiempos de realidades económicas y sociales, que permitan que la sociedad avance en el crecimiento de su forma de vida y la atención expedita de sus satisfactores, son otros tiempos y son de realidades.

El voy a hacer y estoy preocupado, nunca ha sido suficiente para impulsar a una ciudad, porque solo las acciones son las que han hecho que las ciudades cambien.

Es cierto que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) marca una agenda 2030, para el desarrollo sostenible que de alguna forma les marca línea a los países de cómo deben de operar en sus sociedades, pero sería interesante saber que dicen sus integrantes.

Para saber si antes de pensar de ser ciudades futuras, logran resolver de forma particular sus necesidades, en el presente y determinar si van hasta el año que les indican.

DEL ESCRITORIO

Comentan algunos analistas, que en los tiempos actuales, no se ve que exista una sumisión del gobierno mexicano como existía en el pasado, sino que hoy se ve, comentan más que sumisión es colaboración, y todo porque la geopolítica y el indicador de la soberanía mexicana está marcando y eso es bueno, dicen...Al parecer el destino alcanzo a las economías europeas, al posicionarse el euro debajo de la paridad con el dólar y ahora ellos están viendo que son los más afectados por la confrontación Rusia-Ucrania... Poco acertado el análisis económico, cuando se determina que la inflación en México, tiene muchos años que no se presentaba en 8%,pero no se completa diciendo que la pandemia mundial tampoco había hecho presencia y paralelamente una confrontación bélica, para completar el análisis.