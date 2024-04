"Checo" y Verstappen, una enemistad en Red Bull

Max Verstappen y Red Bull de nuevo pusieron las cosas en su ligar, al conquistar el holandés el Gran Premio de Japón y Sergio "Checo" Pérez el segundo sitio de la competencia. Verstappen volvió a demostrar su grandeza al arrollar a la oposición, de punta a punta, llegando a la meta 12 segundos de ventaja sobre su compañero oriundo de Guadalajara... La verdad, Verstappen no tuvo el más mínimo problema para regresar al sitio de honor, obteniendo su tercer triunfo y, por ende, se colocó con 77 puntos, para continuar siendo el puntero en la Fórmula 1, seguido por "Checo" Pérez que llegó a 64, muy cerca del tricampeón... Lo que es una realidad es que Verstappen y el tapatío no llevan buena amistad. Al terminar el evento, me di cuenta que Max se portó muy frío con el piloto azteca. Y "Checo" también; nunca los vi juntos, previo a la premiación, como compañeros de escudería. Quién sabe en qué va a parar este pleito que traen ambos... Hasta ahorita es la mejor dupla de pilotos del mundo y según Sergio quiere seguir compitiendo representando a Red Bull, ¿pero sin poder verse ambos? Yo pienso que esa relación debe cambiar, pero ya, pues es bonito que los dos sostengan una charla de amistad y termine ese odio, para que las cosas sigan saliendo como hasta ahora, pero viendo a los dos sonrientes, felices, por el éxito que están teniendo... Ojalá "Checo" y Verstappen dejen atrás esos rencores y se comporten como amigos verdaderos, por bien de ellos y de Red Bull, quien tiene en el "ojo del huracán" a nuestro compatriota, pues ha dicho que es el último año de contrato con el piloto mexicano... Por lo pronto, el siguiente Gran Premio de la Fórmula 1 está previsto para llevarse a cabo entre el 19 y 21 de abril, en donde esperamos que "Checo" y Verstappen continúen con su dominio sobre el resto de participantes... Por lo demás, los Lakers de Los Ángeles están muy cerca del sexto lugar en la Conferencia del Oeste, por lo que tienen oportunidad de obtener su boleto directo a los playoffs, en un calendario de 82 partidos... La quinteta de Los Ángeles que encabezan LeBron James y Anthony Davis, se encuentran enrachados en esta recta final, pues hasta el sábado por la noche habían ganado NUEVE de los últimos diez partidos, lo que habla de las ganas que tienen de conquistar su galardón 18 en el mejor basquetbol del mundo: la NBA... Vamos a ver hasta dónde pueden llegar los populares Lakers, quienes han logado conjuntar un mejor equipo que el año pasado... Los Lakers, ganaron su título 17 en el 2020, cuando también los Dodgers consiguieron la Serie Mundial. ¡Fue la locura en Los Ángeles!, en donde tuvo que ver mucho Julio Urías y Víctor González, hoy con los Yanquis de Nueva York... En la Conferencia Este de la NBA anoten que los Celtics de Boston ganarán cómodamente el primer puesto, pues han tenido un año esplendoroso, pues quien le sigue en la tabla de posiciones se encuentra a 14 juegos. Una ventaja, pues, inalcanzable, por los pocos partidos que le restan al calendario regular... De hecho, los Celtics han obtenido un total de 17 galardones, empatados con los Lakers, quienes tienen la misma cantidad. De hecho, la mejor época de los Celtics ha sido la de 1957 a 1969 con ONCE ANILLOS de campeón, OCHO de ellos en forma consecutiva, récord en la Liga... Así que los bostonianos van por el campeonato 18 para quedarse solos liderando la NBA, uno más que los Lakers, siempre y cuando ganen la Gran Final a mediados o principios de junio, siempre y cuando no los eliminen antes, porque hay equipos en la actual temporada, que varios de ellos tienen con qué alzarse con el gallardete... Vamos a ver primero, cómo se desarrollan los playoffs, dentro de pocos días. Y es que el rol basquetbolero es bastante extenso, tomando en cuenta también la postemporada, razón por la cual, todo viene terminando en junio, casi ocho meses de campaña, pues la temporada comienza a fines de octubre, en plena Serie Mundial... Y para finalizar, diremos que los Halcones de CO aparecieron el sábado en el quinto lugar de la tabla de posiciones del CIBACOPA, con 9 ganados y los mismos perdidos. La lista de los 10 equipos del torneo de baloncesto lo encabezan Jalisco, Tijuana, CDMX, Hermosillo, Ciudad Obregón, Mazatlán, Guaymas, Los Mochis, Guasave y Culiacán. Los Halcones tienen chance de colarse a los playoffs y con posibilidades de continuar en la lucha por instalarse en la Gran Final, en donde están ubicados los favoritos Jalisco, Tijuana y Ciudad de México. Culiacán no tiene remedio, pues desde que empezaron las actividades se adueñó del sótano... I´ll see you later!