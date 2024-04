"Checo" sube de nuevo al podio en China

Pese a que "Checo" Pérez tuvo algunos momentos complicados, durante el recorrido del Gran Premio de China, pues Lando Norris llegó en segundo lugar, el de Guadalajara fue tercero y Max Verstappen sumó una victoria más, como ha ocurrido en casi todos los eventos. Pérez se ha adjudicado un total de 39 podios en la categoría reina del automovilismo, incluyendo el trofeo que recibió este domingo en Shanghái... Los problemas para el mexicano se dieron desde el inicio. Lo que parecía una carrera tranquila para los de Red Bull, se convirtió en una constante para Pérez por problemas en su coche, pero nada más. Es bueno precisar que, por primera vez, conquista su primer podio en el circuito de China, donde ni siquiera había terminado dentro de los primeros cinco en nueve oportunidades. "Checo", tiene como principal prioridad, renovar con Red Bull, "pues ya hay novedades al respecto, lo cual podría realizarse de un momento a otro", expresó... Sergio, al término de la carrera, manifestó que de ninguna manera estaba satisfecho por ese tercer lugar. "Yo pretendí quedarme con el segundo lugar, pero no lo pude conseguir, pues mi deseo era repetir con Verstappen el 1-2 del GP anterior" terminó diciendo el gran piloto mexicano, quien subió al segundo puesto de pilotos, sólo atrás del tricampeón del mundo... He aquí la puntuación oficial de pilotos: 1.-Max Verstappen: 110; 2. - "Checo" Pérez, 85. 3.-Charles Leclerc, 76; 4.-Carlos Sainz, 69; 5.-Landro Norris, 58... En el basquetbol de la NBA, diremos que todo va viento en popa, con series de siete juegos a ganar cuatro. Por lo que concierne a los Lakers de Los Ángeles de LeBron James, se ve muy difícil que puedan pasar sobre los Nuggets. Por principio de cuentas, ya perdieron el primero. Vamos a ver cómo les va en el siguiente encuentro, ya que, si vuelven a caer, podrían hasta barrerlos... Y es que con dos jugadores no se llega a ningún lado y los Lakers sólo cuentan con LeBron y Anthony Davis. Les dan la batalla, pero tienen que descansar, más de lo normal, sobre todo James, quien sólo juega pequeños lapsos, por la edad... Tiene momentos brillantes, pero en cuanto deja la duela, lo aprovechan los contrarios, porque tampoco Davis los puede contener... Necesitan buscar jugadores, que puedan con el paquete, pues LeBron y Davis, hacen lo que pueden. El rey, al parecer dejará a los Lakers. A mí me gustaría que se arreglara de nuevo con los socios del Club Lakers, pues me parece que sería un gran entrenador. En fin, ya veremos que pasará con el rey en los próximos meses... En el beisbol de las Grandes Ligas, la mayoría de los equipos aún no empiezan a enfilarse, pero hay algunos que han empezado a enracharse, pero los han parado en seco. Los Bravos de Atlanta, lo señalamos en su oportunidad, que contaban con todas las herramientas para alzarse con el banderín, pues tienen pitcheo y ofensiva, que es la base fundamental para lograr el campeonato en la Liga Nacional. Ya veremos si les resulta lo que conformaron los directivos, previo a la campaña... Por lo demás, el Real Madrid, no pierde ni a las canicas. Ayer derrotó en el Cásico de Clásicos del futbol mundial al Barcelona, con marcador de 3-2. Con esta importante victoria, no sólo ganó el partido, sino también la Liga, pues ya nadie lo puede alcanzar, cuando sólo restan seis partidos... Así que el Madrid ya se agenció el título y ahora va por la Champions... En cambio, Barcelona ahora su única oportunidad que tiene es terminar en cuarto lugar de la tabla de posiciones para contar con un lugar y disputar la Champions el próximo año. El Barsa peleará ese puesto con el Girona y Atlético de Madrid... Cuando estábamos por cerrar este espacio, los Dodgers tenían una ventaja de diez carreras a 0, pero en sólo cinco innings. Los Padres de San Diego también andaban en mala racha, al igual que los Gigantes de San Francisco, entre otros. Los Generales de Durango se instalaron en el segundo lugar de la Zona Norte, mientras que los Toros de Tijuana, poco a poco, hay la llevan, lo mismo que los Tecos de los Dos Laredos. Este equipo tuvo un gran año en la temporada pasada y ahora han iniciado con éxito la contienda. Los superlíderes del circuito de verano, los Diablos Rojos del México, con esa bien redondeada escuadra que lograron conjuntar, esperan conquistar el gallardete... El mánager Lorenzo Bundy, está confiado en que podrán llegar primero a los playoffs y luego, a tratar de disputar la Serie Final, entre ambas zonas y de ahí dar el salto a la esperada Serie del rey, de donde surgirá el nuevo campeón de la Liga Mexicana de Beisbol 2024... I´ll see you later!