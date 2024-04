Charros de Jalisco primera serie en la LMB

Después de dos intentos, los Charros de Jalisco que dirige Benjamín Gil, conquistaron la primera serie de la temporada, con cuatro imparables del infield puertorriqueño Vimael Machín, quien es además el líder bateador de la Liga Mexicana de Beisbol con extraordinario .571. Charros ganó el juego 6-1, tercero de la serie, a los Tecos de los Dos Laredos. Gil ha tenido mal comienzo en la actual contienda y ahora en la Zona más competitiva, en donde sobresalen equipos como los Sultanes, Toros, Saltillo y Monclova, así como el Unión Laguna... Asimismo, es importante apuntar que Jerar Encarnación es líder del circuito en los rubros carreras anotadas 20, ha conectado 11 cuadrangulares y ha remolcado a 23 compañeros al pentágono. Encarnación perteneció en 2023 a los Marlins de Miami. Con los Guerreros de Oaxaca está destacando bastante, pues hasta el momento, Encarnación, le está sonando a la canica arriba de los .300, ha disparado 10 cuadrangulares y ha producido 22 carreras... A los Saraperos de Saltillo, del "Fello" Amézaga, no les ha ido bien en este comienzo de la campaña veraniega, pues andan navegando en el sexto lugar de la zona norteña con 5-5 y en el fondo de la tabla aparecen los Dorados de Chihuahua con apenas tres ganados y siete descalabros... Por su parte, los Sultanes de Monterrey, continúan en la cúspide de la Zona Norte con ocho victorias y sólo par de derrotas. Buen equipo el que dirige el boricua Roberto Kelly, en cuyo equipo el cajemense Víctor Mendoza es de los estelares en el line-up de los regiomontanos y siempre con buenos números. El obregonense será primera base titular de los Yaquis en la próxima temporada... Mientras tanto, el mánager sonorense y exyaqui que destacó en su época, cuando mi querido amigo Chemalito Parada, a la sazón, presidente de la "Tribu", está disfrutando de un relevante comienzo de temporada, ya que tiene a los Leones de Yucatán en el primer lugar de la Zona Sur con marca de 9-1, empatado en el primer lugar nada menos que con el trabuco de los Diablos Rojos del México... Comprobado está, que el "Chapo" Vizcarra, es un estratega consolidado en el beisbol mexicano, pues ya tiene en sus vitrinas algunos galardones y, lógicamente, regresará a la pelota de invierno a dirigir nuevamente a los Águilas de Mexicali, con quienes realizó magnífica labor en la campaña anterior... Vizcarra ya hizo campeón a este Club y la Serie del Caribe se realizó en Culiacán, en donde Puerto Rico se llevó el título y el oriundo de San Luis Río Colorado, cumplió con eficacia. En esta ocasión, Roberto tendrá la gran oportunidad de repetir en la dirección y si logra obtener el campeonato de la campaña 2024-2025, no viajarían a ningún lado, pues Mexicali –como todo mundo lo sabe– será la sede del magno evento caribeño, por lo que Vizcarra tendría el chance de ganar su primera Serie del Caribe, en su propio patio. El tiempo lo dirá... Por supuesto, los diez equipos se van armar hasta los dientes, redondeando sus respectivos equipos, con jugadores de categoría, con el fin de buscar la ansiada corona y esto deberá ser desde la misma inauguración, presentar un equipo que muestre que van por el campeonato, por eso es que los Clubs que integran el poderoso circuito, empezaron muy temprano a realizar movimientos, con ese objetivo, empezar desde el primer juego ganando, porque es primordial no descuidar la primera vuelta, porque es la clave, lo fundamental, para clasificar a los playoffs, obteniendo una excelente puntuación y si es posible lograr cualquiera de los dos primeros lugares, los cuales siempre resultan de "oro molido"... Ciudad Obregón ya lo ha conseguido, no una, sino en algunas ocasiones e incluso el Standing General. La afición local y del Valle del Yaqui quieren otro campeonato, pues ya quedó bastante atrás el tricampeonato. Así que ya es tiempo de que en el nuevo estadio se consiga el octavo cetro. Lo merece la afición. Está ansiosa de otro galardón, así lo han estado manifestando, pues seis de los siete que ha conquistado Ciudad Obregón, SEIS se obtuvieron en el "Tomás Oroz Gaytán" y el otro, en el también desaparecido "Álvaro Obregón" ... Ya veremos y después comentaremos... Por último, la directiva de los Charros de Jalisco, pero la de verano, tiene como promoción en el Estadio Panamericano de Zapopan, en cualquier localidad, a sólo 90 pesos la entrada. Y va empezando la temporada. ¿Lograrán salir adelante? Ojalá y la afición tapatía registre excelentes asistencias, pues deben de respaldar a la nueva directiva para que prosiga el beisbol de calidad en Guadalajara... I´ll see you later!