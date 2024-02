Charros de Jalisco hará historia con Benjamín Gil

Los Charros de Jalisco se están preparando para regresar por quinta ocasión a la Liga Mexicana de Beisbol, la cual abrirá hostilidades el 11 de abril de 2024, contando en el timón con el mejor mánager de la actualidad, Benjamín Gil, quien, por cierto, impondrá un récord para la historia en el beisbol profesional mexicano: el figurar como timonel en el mismo equipo, en verano e invierno, como son los Charros de Jalisco, aunque con peloteros distintos... En la Liga Mexicana de Beisbol dirigirá a un conjunto con peloteros que no comandará en invierno, con los mismos Charros de Jalisco, pero que éstos tendrán un róster muy distinto, al de verano. El caso es que Gil entrará a los libros de récords tanto en la LMB, como en la LMP, un caso, pues, que jamás se había presentado en la canica profesional nacional... A los Charros de invierno llegó cuando ya había empezado la vuelta complementaria y encontró un equipo en los últimos lugares, aparentemente, ya sin ninguna oportunidad de lograr el boleto a los playoffs. Sin embargo, los Charros, de la mano de Gil, empezaron a ganar y ganar, hasta colocarse en la punta del standing, al lograr una seguidilla de NUEVE VICTORIAS consecutivas, al grado de sumar 22 triunfos por sólo 8 derrotas, con Benjamín dirigiendo. Y eso fue suficiente para llevar al equipo a la postemporada, cuando nadie esperaba que el tijuanense realizara tal proeza con el mismo equipo que le entregó la directiva, pues ya no se permitían realizar nuevas contrataciones... Y esa racha de éxitos de los tapatíos dejó fuera a los Yaquis, quienes no pudieron acceder a los playoffs, al igual que los Sultanes de Monterrey... Los Charros de Jalisco, en cuatro etapas previas que han participado en la LMB, han conseguido dos campeonatos. La primera fue 1949-1952, luego 1964-1975, la tercera 1988 y la cuarta 1991-1995. Su época de gloria fue la segunda, cuando se adjudicaron par de banderines: en 1967, con Guillermo Garibay al frente, y en 1971 con Benjamín "Cananea" Reyes como dirigente. El título de 1967, año en que el rol regular era de 140 juegos, los Charros se coronaron, luego de finalizar en el primer sitio con marca de 85-55, con 5 partidos de ventaja sobre los Broncos de Reynosa... Aquellos Charros de 1967 tuvieron en sus filas a peloteros de gran calibre, como el cátcher Elrod Hendrick, campeón jonronero con 41; al líder de carreras producidas, Winston Llenas, con 113; al mejor lanzador en efectividad, Juan Suby, con 2.36, y al líder de juegos ganados, Andrés Ayón con 25. También destacaron Pancho García, Roberto Méndez y el empalmense Domingo Rivera, mientras que en el staff de pitcheo también destacaron Antonio Pollorena, Panchillo Ramírez y Manuel Lugo, entre otros... En el campeonato de 1971, los Charros de "Cananea" Reyes realizaron una gran proeza. Después de perder los primeros tres juegos ante Saraperos de Saltillo de Tomás Herrera, ganaron los cuatro siguientes para coronarse monarcas en forma increíble los de la Perla de Occidente. Ahí empezó "Cananea" a brillar como mánager, hasta llegar a dirigir dos partidos en las Grandes Ligas... Esa hazaña de Reyes y su equipo, que implantaron en 1971, de venir de atrás y ganar 4 juegos al hilo para coronarse, sólo se ha repetido una vez en la LMB y sucedió en la campaña de 2021, cuando Toros de Tijuana le repitió la dosis, en una final, a los Leones de Yucatán... El "Cananea" era algo especial para predecir, ya que en la serie por el título con los Yaquis, en el quinto juego celebrado en el "Héctor Espino" y que había conquistado CO, poniendo la serie 3-2 a favor de la "Tribu", en la conferencia de prensa, Reyes gritó a todo pulmón: "Se acabaron las carreras para Obregón". Y vaya que tuvo razón, pues los Yaquis perdieron los dos juegos en el "Tomás Oroz Gaytán" en la campaña 1975-76, si la memoria no me traiciona... A ver cómo le va a Benjamín Gil con los Charros a partir del 11 de abril, en que se pondrá en marcha la campaña en la LMB... Ya para concluir, el América cumplió con el trámite y ahora va por las Chivas, en la ronda de los 16 mejores clubes de la Concacaf Champions Cup, pues los azulcremas que dirige André Jardine vencieron el miércoles al Real Esteli, de Nicaragua, con marcador de 2-0 (globalmente 3-2) con trallazos de Jonathan Rodríguez y Alejandro Zendejas. Las Águilas se medirán al "Rebaño Sagrado" en la siguiente ronda, a efectuarse entre el 5 y el 14 de marzo... El goleador Kylian Mbappè declaró que dejará al PSG, terminando la actual temporada, con lo que se confirma que su siguiente parada será en el Real Madrid... I´ll see you later.