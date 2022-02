¡Chamba mata grilla!

Vaya que cada día se convulsiona más la situación política y, por ende,la situación económica y social en el país, y todo porque el presidente y su club de adoradores incondicionales, (sí, los que lo creen perfecto,infalible, trabajador, honrado al 100, más los que reciben dinero, como siempre se hecho en este México surrealista ), no hacen más que pelear contra los que están totalmente en desacuerdo con la manera de "gobernar" del mandatario. Pongo la palabra gobernar entre comillas porque hasta este momento, la mitad de su sexenio y un poquito más, nomás no se han visto avances tangibles, o considerables, eso sin contar que a este gobierno le ha tocado sortear la pandemia a como han podido, con sus aciertos y sus yerros, pero ése sería otro tema.

El caso es que entre dizque izquierdistas y derechistas, chairos y fachos, como ellos ridículamente se llaman unos a otros, no han provocado más que una profunda división social como nunca había visto, misma que cada día va subiendo de tono.

Por un lado, entiendo que no todo está mal y por otro, tal pareciera que el presidente o ha ido perdiendo la razón, o lo hace adrede, pero cómo es que se le ocurre utilizar las mentadas mañaneras o las giras de trabajo, como la que tuvo ayer en Baja California, para seguir dando de qué hablar al decir que le "planteará al presidente Biden que toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencias de México; por gente que antes hacía negocios con el gobierno y también por el gobierno de Estados Unidos que les da dinero a estas asociaciones" para que lo ataquen. Será verdad o será mentira, habrá que comprobarse, pero son pleitos mediáticos que no están dejando nada bueno.

¿Cómo se le olvida el presidente que él mismo estuvo atacando durante 18 años al gobierno en turno y a cuanto se le puso enfrente que no pensara igual que él?¿Cómo olvida el presidente que los señalamientos es lo más normal en política en todo el mundo y que debe de apechugar como sus enemigos lo hicieron en su momento?

Y luego dice que ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país; que hay que respetar la soberanía, que no somos colonia, que somos libres y soberanos y que a él lo eligió el pueblo, cuando él ha intervenido en asuntos políticos venezolanos y cubanos, además de regalarles millones de pesos a quien le da la gana sin tomar en cuenta que apoya gobiernos que millones consideramos nefastos con su pueblo, además de dos tres extranjeros que abiertamente participan en política nacional con su paga y beneplácito. Habla que no se debe difamar, cuando él y su partido lo han venido haciendo por años... así no se puede tomar en serio la figura presidencial; da la impresión que aun anda de candidato y olvida que la chamba mata la grilla y que lo que México espera son resultados más que pura palabrería y pleitos diarios.

