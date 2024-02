Carlos Alcaraz no estará en el Abierto de Acapulco

Todo hace indicar que el español Carlos Alcaraz no participará en el Abierto de Acapulco, Guerrero, pues el número dos del mundo se lesionó un tobillo en las semifinales de la competencia de Río de Janeiro y de inmediato se regresó a España, para que lo atendiera un especialista, razón por la que se ve muy difícil que pudiera estar listo para el próximo lunes 26 febrero, fecha en que arrancará el anual del bello puerto, en cuyo evento verán acción una decena de jugadores que están clasificados en el ranking de la ATP... Hasta el momento, los organizadores del Abierto de Acapulco, no han dicho nada, ni el propio jugador, si estará en condiciones de actuar como estaba previsto. Alcaraz estaba muy entusiasmado por participar e incluso los organizadores ya habían estado anunciando que el jovencito de 20 años de edad era la carta fuerte del certamen, pero aún hay cierta duda de que lo podamos observar por ESPN, la cadena que tiene los derechos de transmisión directa del tenis en nuestro país, pues ahorita están con el compromiso del torneo que se está llevando a cabo en Los Cabos, mismo que culmina el domingo de enfrente, en donde uno de los grandes favoritos para conquistar el título es el alemán Alexander Zverev, quien está listo para unirse a sus compañeros inscritos y buscar el galardón del Abierto de Acapulco, como ya lo mencionamos líneas arriba. Esperamos que no sea nada grave la lesión de Alcaraz y esté listo para próximas competencias... DE ÚLTIMA HORA: los organizadores manifestaron que Carlos Alcaraz no se presentará este año en Acapulco, porque aparte de la lesión que sufrió, tiene su agenda muy apretada y será en otra ocasión cuando pueda venir al Abierto Mexicano. Lo anterior, lo comentó oficialmente Álvaro Falla, director general del torneo de Acapulco. Con eso se terminan las especulaciones sobre si se presentaba o no Alcaraz...

Oiga usted, de lujo el comienzo de la pretemporada de las Grandes Ligas: Dodgers contra los Padres de San Diego. No estuvo, como lo había previsto el mánager Dave Roberts, el fenómeno japonés Shohei Ohtani, así como otros titulares, pues no quieren exponerlos a una lesión, pues todo lo llevan con sumo cuidado, al fin y al cabo, lo que interesa a los managers, es ver en acción a la gente nueva y a novatos que están buscando una oportunidad con el equipo grande... Por lo pronto, ESPN transmitirá toda la pretemporada y, lógicamente, los juegos oficiales, una vez que empiece el calendario del rol regular, a fines del mes entrante. Creo que fue un acierto, del líder en deportes en nuestro país, el transmitir más juegos en vivo, como lo hacen en el futbol, para que se den cuenta que el beisbol, es el rey de los deportes... Y por supuesto, ahora con más razón, pues OHTANI será la sensación de las Mayores, pues está con el equipo que más siguen los aficionados de Latinoamérica, los Dodgers de Los Ángeles... El partido Dodgers-Padres fue de un solo lado. El marcador, en seis innings, lo dejé 14-1 a favor de la escuadra azul. Son encuentros en los que se utiliza a jugadores, repetimos, que desean observar los estrategas, aunque también actúan algunos estelares, pero solo unas entradas y el resto los aspirantes a dar el salto a las Gran Carpa. Es muy difícil, pero ellos hacen su luchita y los que hacen bien las cosas, los envían a Doble o bien, a Triple A... Por lo demás, el exfutbolista Dani Alves cometió una agresión sexual y eso le costará cuatro años y seis meses en la cárcel. De verdad, dañar a una damita como lo hizo Alves, es perjudicarla toda una vida. Por tal motivo, ese tiempo lo pasará encerrado en una cárcel española...Alves jugó una temporada con los Pumas, pero no cumplió con un rendimiento destacado, como lo esperaban los directivos. En cuanto fue detenido en España, de inmediato lo dio de baja la directiva, pues creo que había firmado un contrato por dos años... En otro orden de ideas, los Halcones de Ciudad Obregón continúan trabajando duro en la contratación de extranjeros, con el objetivo de llegar al inicio de la temporada del CIBACOPA, en extraordinaria forma física. La idea de los dirigentes del equipo, es empezar la campaña con el pie derecho. Es decir, obteniendo la primera victoria desde el mismo arrancón basquetbolero profesional. El DIARIO ha estado dando a conocer todo lo concerniente a la plantilla que saltará a la cancha en el acto inaugural. Y están tan motivados los jugadores, que saben perfectamente que obteniendo triunfos, se ganarán al público que gusta del baloncesto, registrando magníficas asistencias a la Arena ITSON. Y es lo que desean los directivos, que el jugador le meta el extra en todos y cada uno de los partidos... I´ll see you later.