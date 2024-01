Candidato "Travieso" Arce

No se le ha dado todavía mucho juego periodístico al asunto, pero acaso todo permita suponer que Jorge Armando Arce Armenta será candidato a diputado federal por Hermosillo. Muy bien. Pero acaso alguien preguntará con razón quién es el caballero aludido.

Respuesta: Pues ni más ni menos que el boxeador conocido como "El Travieso" Arce.

¿Algún nuevo partido político con sentidas preocupaciones deportivas hará la respectiva y hasta un tanto insólita postulación? No. Ésta correrá a cargo del Partido Acción Nacional.

Usted podría pensar que por ser domingo está uno chacoteando con las informaciones cotidianas. No. Usted leyó bien las primeras líneas de este comentario. El hecho en mención fue anunciado ni más ni menos que por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

En la política mexicana ha sido más o menos común que los partidos políticos postulen a figuras populares (artistas, pugilistas, personajes de la televisión) para hacerlos usualmente diputados federales, casi nunca senadores. Tal curiosa práctica debió iniciar en la década de los cincuentas con Raúl "El Ratón" Macías, uno de los grandes pugilistas de este país que llegó a la Cámara representando a Tepito, el populoso sector de la Ciudad de México.

Desde entonces se hizo más o menos costumbre que algún famoso o famosa de la farándula arribara a la Cámara de Diputados con todo bombo y platillo. La Asociación Nacional de Actores resultó particularmente beneficiada con esta costumbre política, porque en el ámbito del PRI se hizo casi ley que el dirigente de esa agrupación ocupara una curul, incluidas las damas.

Qué tiempos aquellos, dirían los nostálgicos a quienes les tocó vivirlos. Tiempos que, sin embargo, no se han ido del todo. Y es que, imposible negarlo, los partidos necesitan como candidatos a personajes identificados por sí solos, de una u otra manera, por el grueso de la ciudadanía, sin ser necesaria o felizmente políticos

Debe reconocerse que las apuestas favorables a la práctica de que se habla, no siempre, por no decir que nunca, suelen ser bien vistas por el grueso de la ciudadanía. Y es que bien se sabe que el éxito en disciplinas deportivas o artísticas, no garantiza, por ejemplo, que sus practicantes vayan forzosamente a ser brillantes legisladores o legisladoras. Podrá haber excepciones, pero la mayoría de los casos dictamina el sentido de esto que se afirma.

Mientras tanto, un dirigente partidista como Marko Cortés enfrenta hoy el hecho de que distintas voces están pidiendo su renuncia por la un tanto escandalosa alianza que hizo con el PRI (o éste con aquel) en el contexto de las pasadas elecciones de Coahuila, donde, por lo visto, antes de las elecciones, como acuerdos de alto nivel, se repartieron todo lo que podía ser repartido.

Hoy por hoy este es uno de los escándalos políticos de moda, de los muchos que nutren los contenidos de la presuntuosamente llamada agenda política nacional. Pero, por lo visto, el dirigente panista se dio tiempo, en el contexto de la pletórica agenda política de hoy, para avisar a los hermosillenses la buena nueva de que el "Travieso" Arce será candidato a diputado federal.

Pero la política en un país como el nuestro tiene singularidades muy propias. Ni quien lo dude. Por ejemplo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, exhibió los modos o condiciones en las que Jorge Álvarez Máynez fue nominado el martes anterior como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Describió así el ambiente respectivo: en una mesa con botana y cervezas de por medio.

El gobernador Alfaro tuvo expresiones demoledoras al respecto. He aquí algunas de ellas: "Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad y de la no política, no son los líderes de este proyecto". De acuerdo con una interpretación, las palabras anteriores aluden, o describen a Samuel García, y a su esposa Mariana Rodríguez, quienes anunciaron en redes sociales la nominación de Álvarez Máynez.

Alfaro dijo también que no podía creerlo cuando vio el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Álvarez Máynez. Relató: "En una mesa con botana y cerveza, el Gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir".

Obviamente, en el centro de esta seria pugna ha quedado el candidato presidencial de MC, Álvarez Máynez, alineado sin duda con Samuel García. ¿Mal comienza la semana para quien ahorcan en lunes? A veces...

